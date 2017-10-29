شركة تصمم جوارب ثورية “بلا رائحة”

قال مصممون صينيون إنهم قاموا بتصميم جوارب عديمة الرائحة يمكن ارتداؤها لمدة تصل إلى 6 أيام دون الحاجة إلى غسيل، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

الجوارب الجديدة مبطنة بأسلاك صغيرة مصنوعة من الفضة والنحاس والزنك، التي يمكنها أن تمتص الرائحة.

وتعمل هذه المعادن معًا لقتل البكتيريا التي تسبب رائحة القدم، فيما يبحث المصممون طرحها في الأسواق البريطانية العام المقبل.

وحاولت شركات أخرى تصميم الجوارب التي بلا رائحة باستخدام بطانة من الفضة، ولكنها توقفت عن العمل بعد غسلها بضع مرات.

وقالت الشركة المصممة، إنها تسعى لتوسيع أعمالها؛ بعد رؤية الطلب على الإنترنت بشكل خاص من المتسوقين الشباب في بريطانيا.

والجوارب متوافرة حاليًا فقط باللون الرمادي والأسود، ولكن الشركة تخطط لإطلاق مجموعة متنوعة.