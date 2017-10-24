بالصور.. إدانة ملكة جمال بريطانيا السابقة وزوجها بـ”تضليل العدالة”

رفضت محكمة بريطانية دعوة قضائية أقامتها ملكة جمال بريطانيا للعام 2011، راشيل نون، وزوجها كارل، ضد شركة “توماس كوك” البريطانية للسياحة والسفر.

وزعمت نون وزوجها أنهما تعرضا للتسمم الشديد أثناء سفرهما، صيف العام 2015، لأحد الأماكن السياحية التابعة للشركة في جزيرة قبرص، وطالبا بتعويض مالي بقيمة 4 آلاف جنيه إسترليني (نحو 5200 دولار أمريكي).

ونقلت صحيفة “ذا صن” البريطانية عن تقرير لمواطنتها “ميل أون صنداي”، زعمت خلاله نون (28 عاماً) أنها عانت من أعراض تسمم حادة لمدة عشرة أيام، منعتها من شرب الكحول في حفل زفاف ابن عمها، الذي أُقيم في الجزيرة في الفترة ذاتها.

إلا أن شركة “توماس كوك” توصلت إلى صور لنون مع عائلتها وزوجها كارل (31 عاماً)، نشرتها على “فيسبوك” خلال حفل الزفاف، تظهر خلالها بكامل صحتها وحيويتها.

ولدى مراجعة الصور، قرر قاضي مقاطعة ليفربول، شمال غرب بريطانيا، رد القضية ورفض التعويضات المطلوبة، وإدانة الزوجين بتهمتي “تضليل العدالة” و”عدم الأمانة”، وتغريمها بدفع التكاليف القانونية للشركة والتي قُدّرت بـ 2200 جنيه إسترليني (نحو 3 آلاف دولار).