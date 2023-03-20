من الضروري دائمًا معرفة متى تنتهي مرحلة من الحياة

البِلَى الذي سيتبع ذلك سيكون بلا نهاية، لأنه في الحياة، أنت، وأنا، وأصدقاؤك، وأطفالك، وإخوتك وأخواتك، كلنا في طريق إغلاق فصول، وطي صفحة، أو في لحظة الانتهاء مع مراحل، أو مع لحظات من الحياة، والاستمرار في المضي قدمًا.

لا يمكننا أن نعيش في الحاضر ونأسف على الماضي.

ولا حتى أن نسأل لماذا.

إنّ ما مضَى انقضى وانتهى، وعليك أن تتخلى عنه، عليك أن تنفصل عنه.

لا يمكننا أن نظل أطفالًا إلى الأبد، أو مراهقين متأخرين، أو موظفين في شركات غير موجودة.

فلهذا السبب من المهم جدًا تدمير الذكريات في بعض الأحيان، وتقديم الهدايا، وتغيير المنزل، وتمزيق الأوراق، ورمي المستندات، وبيع الكتب أو إهداؤها.

دع الماضي يذهب، اِرخِ القبضة، وانفصل.

في الحياة لا أحد يعيش بالغش، لذا عليك أن تتعلم الخسارة وكذلك الفوز.

علينا أن نترك الأمور تمر، علينا أن نقلب الصفحة، علينا فقط أن نعيش ما لدينا في الوقت الحاضر.

الماضي مضى وانتهى.

لا تنتظر أن يردّه إليك أحد، لا تنتظر حتى يتم الاعتراف بك، لا تنتظر حتى يدرك الآخرون مَن أنت ... تخلص من الامتعاظ والغيظ والاستياء.