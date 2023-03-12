قد تأتي لحظة في الحياة لتغيّر كل شيء فينا!

نظل في جزء مُهِمّ من وجودنا نسعى إلى أشياء كثيرة، إجابات، محبّة، سلام، وموافقة الآخرين، في كل مكان خارج ذواتنا.

وذات يوم، عندما لم نعد نتوقع ذلك.. تأتي نقرة، نجمة، لحظة، نِعمة، يُسبّبها موقف، تجربة جديدة، شخص، سعادة، تعيدنا إلى داخل ذواتنا التي نحبّها.

عندئذ تتلاشى المخاوف التي ظلت تسكننا بشكل كبير أو كلي. يُرفَع حجابٌ فنرى الأشياء بشكل مختلف. نودّ أن نخبر الجميع، حتى يعرفوا أيضًا، ولكن من المستحيل، لأننا لسنا جميعًا مستعدين لذلك في نفس الوقت، إننا نسير في الحياة بشكل مختلف، ولا نملك جميعًا نفس الدرجة من الوعي والصحوة.

وهذا جيّد لأنّ المسار مغامرة رائعة، رحلة يجب أن نتذوّقها في كل ثانية، حتى الأكثر إيلامًا.

لذلك علينا فقط أن نخلع تلك النظارات السوداء التي على وجوهنا، والتي شوّهت كل شيء أمامنا، لنعيش ما نشعر به. ولِنُشارك ما نعيشه، من دون فرضِه، ومن دون حُكم.