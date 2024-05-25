شكران مرتجى لـ"إرم نيوز": "لعبة حب" شغلني عن دراما رمضان

وعن مدى اختلاف دورها في مسلسل "لعبة حب" عن الأعمال والأدوار الأخرى السابقة، قالت: "كل دور مختلف عن الآخر، دوري في مسلسل (لعبة حب) جديد ومختلف فنيا بالنسبة لي، وأنا بطبيعة الحال أقبل أي دور يكون جديدا ومختلفا وبعيدا عما سبق وقدمته من أدوار، ولهذا حينما يعرض عليّ دور جديد ومختلف من كافة العناصر سواء الشخصية والنص والممثلون المشاركون".

وأردفت: "كل تجربة يكون لها خصوصيتها بالنسبة لي وليس لدي أي دور يتشابه مع دور آخر، وإذا حدثت التقاطعات بين دور وغيره فأحاول من البداية وبالاتفاق والتناقش مع المخرج طريقة لجعل الدور مختلفا عما سبق وقدمته من أدوار قد تتقاطع إن حدث مع غيرها من الأدوار".

"فريدة" من نوعية السهل الممتنع

ووصفت شكران شخصية "فريدة" ضمن الأحداث قائلة: "هي شخصية تندرج تحت نوعية أدوار السهل الممتنع، على الرغم من أنها قد تتجلى للبعض على أنها سهلة، لكنها من الشخصيات المركبة، التي تعيش عدة عوامل وظروف نفسية مختلفة في وقت واحد، هي شخصية مهضومة وكوميدية وتتمتع بخفة الظل، وهذا ما خفّف من وطأتها على المشاهد وعلي كممثلة".

وأردفت "بدأت التحضيرات من خلال بروفات الطاولة أولا في دمشق مع مدرب تمثيل للتعرف على الشخصيات الفنية الموجودة في العمل، التي ستلتقي بها شخصية (فريدة) خلال الأحداث، وبعدها حين سافرنا إلى تركيا أجرينا عدة بروفات موسعة مع المخرج وكل أسرة العمل، ومن خلال الكثير من التفاصيل التي وقفنا عليها استقررنا على الشكل الذي ستظهر به شخصية (فريدة) خلال أحداث العمل".