شكران مرتجى تكشف عن الفنانة التي لن تنسى جميلها أبداً (فيديو)

كشفت الفنانة السورية شكران مرتجى عن الفنانة التي كانت أكثر من وقف بجانبها عند وفاة والدتها، والتي ستظل تحمل لها هذا الجميل ولن تنساه طوال حياتها.

جاء ذلك خلال خلال استضافتها الأحد في برنامج "زمن" الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب، والتي أكدت أن تلك الفنانة هي مواطنتها أمل عرفة.

وحول خلافها القديم مع أمل، قالت شكران: "اختلفنا وتخاصمنا في السابق وكان معها الحق، فهناك ناس ضخمت الأمر، قبل أن نتصالح مجدداً، أنا وأمل بيننا ذكرى وذاكرة وتفاصيل كثيرة".

وأكدت شكران بشأن الحب والارتباط أنه "فات الأوان"، مبررة ذلك بقولها إن "الحياة الزوجية يجب أن تكون متوفرة بكل مقوّماتها".