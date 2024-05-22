شكران مرتجى ترفض المقارنة بين أمل عرفة وماغي بو غصن

حاولت الممثلة السورية شكران مرتجى، الإجابة بشكل متوازن على سؤال سبق أن تسبب بخلاف بينها وبين أمل عرفة، وذلك خلال لقاء في برنامج "كتاب الشهرة" مع علي ياسين، وتحدثت عن أهمية كل من الفنانتين أمل عرفة، وماغي بو غصن.

وحاولت شكران في البداية التهرب، لكنها قالت إن تجربة أمل عرفة أقدم من تجربة ماغي بو غصن، ومن تجربتها هي أيضًا، وسبق لأمل أن علمتها عندما كانت طالبة في المعهد العالي للفنون المسرحية.

وأضافت شكران بأن بو غصن ممثلة قديرة وصاحبة تجربة مميزة، ولا يمكن تفضيل إحداهما عن الأخرى، رافضة أن تحدد من هي الأهم في الحضور على الشاشة.

وحمّلت شكران المتابعين وبعض المنابر، مسؤولية إشعال الخلاف مع أمل عرفة، لكنها قالت بأن الأمر قد تم تجاوزه بينهما.

وتذكرت مرتجى أباها المدفون في القاهرة، واشتكت من موضوع السفر والتأشيرة، ثم استعادت ذكرى الفنان الراحل نضال سيجري، فوجهت له رسالة طمأنته فيها أن الدراما السورية بدأت تسترد عافيتها.