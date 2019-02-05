من الثراء إلى التشرد.. عارضة أزياء شهيرة تتسكع في شوارع برشلونة (صور)

أصبحت عارضة الأزياء الشهيرة والوجه الإعلاني السابق لمجلة Vogu، ناستازيا أوربانو، 57 عامًا، مشردة وتتسكع في شوارع برشلونة.

وكانت العارضة السابقة قد حققت أرباحًا تعادل مليون دولار سنويًا في أوج مسيرتها المهنية، وكانت إلى جانب عارضات الأزياء الشهيرة مثل ليندا إيفانجيليستا.

وعملت ناستازيا كوجه إعلاني لعطر “إيف روشيه” الفرنسي، وتناولت العشاء مع أعظم المشاهير أمثال جاك نيكلسون وأندي وارهول في ثمانينيات القرن الماضي.

وعلى الرغم من ذلك، تنام الآن في بهو البنوك في عاصمة منطقة كاتالونيا في شمال شرق إسبانيا، لضيق ذات اليد، وتخلي الجميع عنها.

وفي سن العشرين، تصدرت العارضة الإسبانية غلاف مجلات عديدة في أوروبا وانتقلت إلى نيويورك حيث وقعت مع وكالة فورد موديلز الشهيرة، وحققت نجاحًا كبيرًا على جانبي المحيط الأطلسي، وعاشت حياة لا يمكن لمعظم الناس إلا أن يحلموا بها.

وقالت ناستازيا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “لقد حصلت على مليون دولار في السنة لـ20 يوم عمل فقط، لمدة ثلاث أو أربع سنوات”.

وأضافت: “كنت أتناول العشاء في يوم من الأيام مع الممثل جاك نيكلسون، في اليوم التالي مع أندي وارهول، ودعيت إلى حفل زفاف مادونا إلى شون بين، كنت أعيش مثل الملكة”.

وأضافت أوربانو، التي تعاني من الاكتئاب، أنها طردت من سلسلة من المنازل لأنها لم تستطع سداد الإيجار.