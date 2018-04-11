فيديو “فاضح” للإعلامي الكويتي مشاري بويابس وعارضة الأزياء دانة الطويرش

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر نجم السوشيال ميديا الكويتي مشاري بويابس ومواطنته عارضة الأزياء دانة الطويرش وهما في غرفة فندق، في مشهد وصفه متابعون بأنه “غير أخلاقي”.

ونشرت عدة حسابات إعلامية خليجية على مواقع التواصل، مقطعًا موثقًا من “سناب شات” يظهر مشاري بويابس والعارضة دانة الطويرش في غرفة أحد الفنادق، وظهر فيه مشاري وهو يعرّف دانة على الغرفة: “هذي غرفة النوم”، بينما ردت عليه من باب المزاح “تبي تسوي حركة؟”. فيما أخذ هو بتعريفها بالغرفة والحمام، فعادت وقالت له “خلنا نصور يا ماما”.

ولاحقًا، خرجت دانة بالرد عبر حسابها في “سناب شات”، بعد تعرضها لانتقادات بسبب المقطع المتداول: “من كثر ما اضغط عنفسي انا ما اتاثر، حلو الإنسان اللي عنده ثقة بنفسا، تشوف نرجسي مجنون مو غلط، لو غشمرته لمشاري قدام الكاميرا أنا عندي أحسن وأشرف من مليون منافقة ووقحة تمدحني قدام الكاميرا وتذمني من ورا”.

فيما هاجم مشاري بدوره، منتقديه، مهددًا بمقاضاتهم، مبينًا أنه كان ودانة متواجدين معًا لتصوير إعلان عن شقق، وقال عبر صفحته في “سناب شات”: “المهم أكو موضوع صرله يومين أو 3 ايام ساكت لهدف واحد، موضوع الفيديو اللي قاعديني دزونه باكاونتات، دانة اكثر من اخت واموت عليها، وقاعد اتغشمر وياها وانتم مالكم شغل، مكلم محامين، قاعدين يرصدون جميع الاكاونتات، رايحين نصور إعلان عن شقق، كل الاكاونتات تم رصدهم، لأن مالك حق تاخذه من سنابي وتحطه عندك ليش؟ أقسم بالله النذالة أبرك منكم بمليون مرة، شو هالمصاخة؟ لهلدرجة فاضين؟ واولهم حساب اللي مو متربية وتسب مشاهير ويصير عندها فلوزور والله لربيكم انتي وبنتك الام وبنتها، ياخي بعض البشر همة مش بشر، همة يحبون يتعاملون معاملة الحيوانات، (..) اللي عاجبه عاجبه اللي ما عاجبه يطق راسه بطوبة”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يثير بها مشاري بويابس الجدل، فسبق وأن غرّمته محكمة لإساءته للمطربة الإماراتية أحلام، كما أنه كثيرًا ما يتعرض لانتقادات بسبب تصريحاته.