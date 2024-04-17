عُمان.. فرق الإنقاذ تنجح في الوصول للمحاصرين في ذروة "منخفض المطير"
نجحت فرق إنقاذ من عدة جهات حكومية في سلطنة عمان، مساء أمس الثلاثاء، بالوصول للمحاصرين والعالقين في منازل أو مبان أو مركبات وسط السيول الجارفة وتجمعات المياه التي سببتها أمطار غزيرة مستمرة بسبب منخفض المطير الجوي.
وشهدت السلطنة منذ فجر يوم الثلاثاء، ذروة منخفض المطير الذي يضرب البلاد منذ يوم الأحد الماضي وتسبب بوفاة 18 شخصاً حتى الآن، بينما تستمر عمليات البحث عن مفقودين وإنقاذ المحاصرين مع ورود بلاغات متواصلة لفرق الإنقاذ.
وأعلنت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان، مساء الثلاثاء، عن وجود 18 مركز إيواء مجهز في مختلف محافظات السلطنة.
كما أعلنت شرطة عُمان السلطانية عن احتجاز عائلة بمنزل في منطقة مخيليف بولاية لوى بسبب دخول الأودية، وقالت إنه جارٍ التعامل مع البلاغ من قبل فِرق البحث والإنقاذ.
وكشف الدفاع المدني العماني عن إنقاذ العديد من المحاصرين في مركبات ومبان في محافظة البريمي ومحافظة الداخلية ومحافظة الوسطى.
وتمكنت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة شمال الباطنة من الوصول إلى 46 شخصاً في عدة منازل بولاية شناص، ونقلتهم إلى مراكز الإيواء.
كما تم إخراج 169 طالبة في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية والكلية المهنية في ولاية شناص إلى مراكز الإيواء، بجانب انتشال ستة عمال من في عدد من المزارع بالولاية عن طريق المروحيات التي تشارك في الإنقاذ.
وأظهرت صور أخرى نشرها الدفاع المدني، فرق البحث والإنقاذ في عمليات متواصلة للبحث عن مفقودين منذ يوم الأحد الماضي نتيجة انجرافهم في مجاري الأودية بمحافظتي شمال الشرقية والوسطى.
وتقول أحدث معلومات منخفض المطير الذي وصل دولا مجاورة، إن نشاط السحب سيستمر على معظم المحافظات الشمالية لسلطنة عُمان مع هطول أمطار متفاوتة الغزارة تؤدي إلى جريان الأودية خلال الساعات القادمة.
وسجلت ولايتا شناص وإبراء أعلى كمية أمطار بـ 206 ميلي متر، تلتْهما ولاية محضة بـ 183، ثم ولاية لوى بـ 180.