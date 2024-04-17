عُمان.. فرق الإنقاذ تنجح في الوصول للمحاصرين في ذروة "منخفض المطير"

نجحت فرق إنقاذ من عدة جهات حكومية في سلطنة عمان، مساء أمس الثلاثاء، بالوصول للمحاصرين والعالقين في منازل أو مبان أو مركبات وسط السيول الجارفة وتجمعات المياه التي سببتها أمطار غزيرة مستمرة بسبب منخفض المطير الجوي.

وشهدت السلطنة منذ فجر يوم الثلاثاء، ذروة منخفض المطير الذي يضرب البلاد منذ يوم الأحد الماضي وتسبب بوفاة 18 شخصاً حتى الآن، بينما تستمر عمليات البحث عن مفقودين وإنقاذ المحاصرين مع ورود بلاغات متواصلة لفرق الإنقاذ.

وأعلنت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان، مساء الثلاثاء، عن وجود 18 مركز إيواء مجهز في مختلف محافظات السلطنة.

كما أعلنت شرطة عُمان السلطانية عن احتجاز عائلة بمنزل في منطقة مخيليف بولاية لوى بسبب دخول الأودية، وقالت إنه جارٍ التعامل مع البلاغ من قبل فِرق البحث والإنقاذ.