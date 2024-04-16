عُمان.. ارتفاع عد وفيات السيول لـ18.. وعمليات الإنقاذ "بطولية"(فيديو)

عثرت فرق الإنقاذ والبحث في عمان، اليوم الثلاثاء، على جثة طفل رضيع قضى في السيول التي تسبب بها منخفض المطير الذي يضرب السلطنة ودول مجاورة، وتسبب حتى الآن في 18 وفاة ومفقودين وانقطاعات جزئية للكهرباء والاتصالات.

وقالت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة ظهر اليوم الثلاثاء، إن فرق البحث والإنقاذ عثرت على "شخصين من المفقودين الأربعة يوم أمس الإثنين، أحدهما بصحة جيدة، والآخر (طفل رضيع) وهو مفارق للحياة بمنطقة الشريخة بولاية المضيبي، ليرتفع عدد الوفيات إلى 18 وفاة، ولا يزال البحث جاريًا عن المفقودَين الآخرَين".

كما أعلنت شرطة عُمان السلطانية، أن مروحياتها التي تشارك في عمليات الإنقاذ، نفذت 13 طلعة جوية خلال الـ24 ساعة الماضية لأكثر من 75 شخصًا تمثلت في إخلاء وإنقاذ أشخاص ونقل مصابين وإسعاف مرضى وبحث عن مفقودين.