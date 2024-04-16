صورة "مزيفة" لطفل غريق في سيول عُمان تحظى بتفاعل واسع

حظيت صورة مزيفة لطفل غريق، بتعاطف واسع في العالم العربي، بعد انتشار أخبار تفيد بأنها لأحد ضحايا السيول الجارفة التي تسبب بها منخفض المطير، الذي يضرب سلطنة عمان منذ يوم الأحد الماضي، وخلف خسائر بشرية ومادية.

ويظهر في الصورة طفل صغير عمره ثلاث سنوات على أبعد تقدير، غارقاً بالكامل في تجمع مياه، بينما يقف بالقرب منه رجل إنقاذ متأثراً بالمشهد.