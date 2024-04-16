صورة "مزيفة" لطفل غريق في سيول عُمان تحظى بتفاعل واسع
حظيت صورة مزيفة لطفل غريق، بتعاطف واسع في العالم العربي، بعد انتشار أخبار تفيد بأنها لأحد ضحايا السيول الجارفة التي تسبب بها منخفض المطير، الذي يضرب سلطنة عمان منذ يوم الأحد الماضي، وخلف خسائر بشرية ومادية.
ويظهر في الصورة طفل صغير عمره ثلاث سنوات على أبعد تقدير، غارقاً بالكامل في تجمع مياه، بينما يقف بالقرب منه رجل إنقاذ متأثراً بالمشهد.
ورغم كون الصورة تعود للعام 2019، ويُعتقد أنها لطفل غرق في السعودية، إلا أنه جرى تداولها بشكل واسع مع سيل من التعليقات التي تعاطف أصحابها مع ضحايا سيول عمان الذين كان غالبيتهم من الأطفال طلاب المدارس، الذين باغتتهم الأمطار يوم الأحد الماضي في مدارسهم.
وقضى عشرة أطفال أشقاء وأقارب من عائلة العبدلي كانوا في سيارة واحدة، يوم الأحد الماضي، عندما جرفتها السيول خلال عودتهم من المدرسة في قرية سمد الشأن بولاية المضيبي التابعة لمحافظة شمال الشرقية.
وأثارت تلك الحادثة مشاعر حزن واسعة في السلطنة وخارجها، لتلقى تلك الصورة المزيفة الرواج على أنها لأحد ضحايا السيول الذين بلغت حصيلتهم حتى ساعة إعداد هذا التقرير 18 وفاة، بجانب وجود مفقودين يجري البحث عنهم.
ونشرت حسابات متخصصة بكشف التزييف والشائعات في مواقع التواصل الاجتماعي، عدة توضيحات على كون الصورة قديمة ولا تتعلق بسيول عُمان، ليفاجأ كثير من المدونين بحقيقتها.
ونعى مجلس الوزراء العماني ضحايا السيول، وتلقت السلطنة وعائلات الضحايا التعازي من جهات رسمية وشعبية، بجانب تعازٍ دولية من قادة وشعوب تلقتها البلاد، بينما تم تعليق الدراسة في السلطنة.