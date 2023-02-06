زلزال مدمر يضرب جنوب تركيا وشمال سوريا (فيديو وصور)
قال المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي إن زلزالا مدمرا بلغت قوته 7.8 درجة هز جنوب تركيا وشمال سوريا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين.
وأضاف المركز أن الزلزال وقع الساعة 4,17 صباحا (01,17 ت غ) على عمق نحو 17,9 كلم، في جنوب تركيا قرب مدينة غازي عنتاب في لواء الإسكندرون.
وتداولت وسائل إعلام تقارير تتحدث عن شعور سكان دول عدة بالزلزال، لا سيما سوريا ولبنان والأردن.
وتداول ناشطون مقاطع فيديو وصور تظهر حجم الدمار الذي خلفه الزلزال في مناطق جنوب تركيا وشمال غرب سوريا، وسط أنباء عن وجود قتلى وجرحى.
فيما تناقل نشطاء على تويتر أنباء عن حدوث أضرار في شمال سوريا نتيجة الزلزال، في الوقت الذي تتأثر فيه كل من تركيا وشمال سوريا بالأخص بعاصفة ثلجية وأجواء شديدة البرودة يتوقع أن تزداد حدتها في اليومين المقبلين.
وأحدث الزلزال حالة من الهلع في مناطق جنوب تركيا وشمال غرب سوريا، حيث أجبر السكان على مغادرة مساكنهم والنزول إلى الشوارع وسط الأجواء شديدة البرودة.
وأظهرت صور بثتها محطة تي.آر.تي التركية الحكومية وقوع أضرار بمبان وتجمع الناس في شوارع تغطيها الثلوج.
من جهته قال المركز الوطني السوري للزلازل على صفحته في فيسبوك، إن هزة أرضية بقوة 6.4 وقعت عقب الزلزال في منطقة طرطوس، مشيرا إلى أن عدة هزازات ارتدادية ستحدث في المنطقة عقب الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا.
وقالت مصادر إعلامية سورية، إن الزلزال إدى لانهيار واجهات بعض الأبنية في مدينة حماة، وسط أنباء تتحدث عن وجود عالقين تحت الأنقاض، حيث بدأت فرق الدفاع المدني والإطفاء جهود إنقاذ وانتشال العالقين.