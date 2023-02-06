زلزال مدمر يضرب جنوب تركيا وشمال سوريا (فيديو وصور)

فيما تناقل نشطاء على تويتر أنباء عن حدوث أضرار في شمال سوريا نتيجة الزلزال، في الوقت الذي تتأثر فيه كل من تركيا وشمال سوريا بالأخص بعاصفة ثلجية وأجواء شديدة البرودة يتوقع أن تزداد حدتها في اليومين المقبلين.

وأحدث الزلزال حالة من الهلع في مناطق جنوب تركيا وشمال غرب سوريا، حيث أجبر السكان على مغادرة مساكنهم والنزول إلى الشوارع وسط الأجواء شديدة البرودة.