زلزال يضرب غرب تركيا
قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالا شدته ست درجات ضرب منطقة غرب تركيا اليوم الأربعاء.
وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق كيلومترين اثنين.
ويقع مركز الزلزال حوالي 9 أميال شمال غرب دوزجي ، حوالي 32 ميلاً شمال شرق أدابازان في غرب البلاد.
وشعر السكان الأتراك بالزلزال في أماكن بعيدة مثل اسطنبول وأنقرة وبولو وجولجوك وجبزي.
ونقلت "الديلي ميل" عن عمير أنس من أنقرة قوله: "استيقظت الساعة 4: 3 فجرا وسط اهتزاز هائل في المباني وأرفف الكتب وكأنها ستسقط".
وأضاف "لم أشعر قط بمثل هذا الزلزال الهائل في حياتي في أنقرة. في الأسبوع الماضي فقط ، أجرت البلدية تمرينًا كبيرًا من أجل السلامة. أتمنى للجميع الأمان في تركيا".
بدأ أحد الاستوديوهات التلفزيونية يهتز أثناء بثه على الهواء مباشرة للمشاهدين الأتراك، في حين قام سكان آخرون بنشر لقطات لسياراتهم وبواباتهم تهتز نتيجة الزلزال.
وقال عبد الفتاح عدن: "شعرت للتو بزلزال الليلة هنا في اسطنبول، بدأت شقتي تهتز وكأنها على وشك الانهيار".
وقال ساكن آخر إنه كان "أقوى زلزال شهدته تركيا على الإطلاق".