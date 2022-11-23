زلزال يضرب غرب تركيا

وأضاف "لم أشعر قط بمثل هذا الزلزال الهائل في حياتي في أنقرة. في الأسبوع الماضي فقط ، أجرت البلدية تمرينًا كبيرًا من أجل السلامة. أتمنى للجميع الأمان في تركيا".

بدأ أحد الاستوديوهات التلفزيونية يهتز أثناء بثه على الهواء مباشرة للمشاهدين الأتراك، في حين قام سكان آخرون بنشر لقطات لسياراتهم وبواباتهم تهتز نتيجة الزلزال.