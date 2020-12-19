إيران.. زلزال بقوة 4 درجات يضرب شرق طهران

أفاد مركز رصد الزلازل في إيران، يوم السبت، بأن زلزالاً بقوة 4.0 درجات على مقياس ريختر ضرب مدينة دماوند الواقعة شرق العاصمة طهران والتي تعتبر المدينة الحدودية بين طهران ومحافظة مازندران شمال إيران.

وذكرت وكالة أنباء ”إيلنا“ الإيرانية، أن ”زلزالا بقوة 4.0 درجات وقع في الساعة 3:05 من فجر اليوم السبت، في مدينة دوماوند، وبعمق ثمانية كيلومترات“، مضيفة أن ”مركز الزلزال يقع على بعد ثمانية كيلومترات من دماوند و 57 كيلومترا من طهران و 94 كيلومترا من مدينة كرج“.

وأعلنت وحدة المراقبة التابعة لمنظمة إدارة الأزمات في البلاد أنه ”لم يتم الإبلاغ عن أي حالة أضرار أو خسائر بشرية بعد الزلزال”.

فيما قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“ إنه ”بناء على البيانات الزلزالية الأولية، لا ينبغي أن يكون الزلزال قد تسبب بأي ضرر كبير، ولكن ربما شعر به كثير من الناس على أنه اهتزاز خفيف في منطقة مركز الزلزال“.

ونقلت الوكالة عن مدير الهلال الأحمر في محافظة طهران، شاهين فتحي، قوله ”إن السكان شعروا بالزلزال أيضا في المناطق الشرقية من طهران“، مضيفاً ”لحسن الحظ، لم يتم الإبلاغ عن أي خسائر مالية وبشرية حتى الآن“.