انتحار 20 إيرانيًا في كرمنشاه بسبب البرد وعجز الحكومة عن توفير المأوى بعد الزلزال (صور)

أقدم نحو 20 شخصًا على الأقل على الانتحار في محافظة كرمنشاه غرب إيران، بسبب برودة الطقس وعدم توفير أماكن إيواء للمواطنين الذين تضرروا من زلزال بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر، ضرب المحافظة في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وأوقع مئات القتلى وآلاف الجرحى وانهيار عدد كبير من المنازل.

وقال النائب عن مدينة “باوه” التابعة لمحافظة كرمنشاه “شهاب نادري”، اليوم الأربعاء، لوكالة إيكانا ICANA للأنباء، التابعة للبرلمان، “أقدم ما لايقل عن 20 شخصًا على الانتحار بسبب تردي الأوضاع وبرودة الطقس”، مبينًا أن “4 أشخاص لقوا حتفهم بسبب قضمة الصقيع في المناطق المنكوبة”.

وانتقد النائب نادري فشل معالجة مشاكل محافظة كرمانشاه التي ضربها الزلزال، قائلًا إن “الأشخاص في المناطق الريفية في وضع صعب للغاية، ولم تنفذ وعود المسؤولين”، مرجحًا أن تزداد حالات الانتحار في كرمنشاه يومًا بعد آخر بسبب تردي الأوضاع هناك.

كما ذكر النائب نادري 30 حالة ولادة في المناطق التي ضربها الزلزال، وقال “إن الأطفال ليسوا في حالة جيدة وربما يموتون بسبب الافتقار إلى المرافق”.

وبعد أكثر من شهر من الزلزال في محافظة كرمنشاه، لا يزال هناك الآلاف من الأسر التي تعيش تحت الخيمة، وتعاني من نقص في المرافق الخدمية والخدمات الصحية.

وأعلنت السلطات في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن مصرع 569 شخصًا، وإصابة حوالي 9388 آخرين معظمهم في مقاطعة كرمانشاه غربي البلاد المتاخمة للعراق.