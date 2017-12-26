آسيوي يحاول الانتحار مرتين في الإمارات

سجل زائر آسيوي في دولة الإمارات محاولتي انتحار، حيث حاول في المرة الأولى شنق نفسه بحبل داخل شقة في منطقة بوابة الخيل بدبي، إلا أن الحبل انقطع.

ولم ييأس الزائر من المحاولة، حيث كررها بطريقة أخرى عبر القفز من نافذة الطابق الرابع، فسقط على سيارة وحطمها، وتم نقله للمستشفى وهو في حالة حرجة، وفق صحيفة “الإمارات اليوم”.

وكشف مدير مركز بر دبي، العميد عبدالله المعصم، أن الواقعة حدثت صباح أمس الإثنين، حيث ورد بلاغ بالشروع في الانتحار.

وأضاف أن الآسيوي قدم إلى الدولة بتأشيرة زيارة؛ لكنه فشل في العثور على عمل، وكان يقيم مع شقيقه في شقة، لكنه مر بأزمة نفسية بسبب انتهاء فترة زيارته دون أن يجد عملًا دفعته لمحاولة الانتحار.