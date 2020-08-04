الإعصار "ايساياس" يضرب ولاية نورث كارولاينا الأمريكية

المصدر: أ ف ب

أفاد مركز الأعاصير الوطني الأمريكي، بأن الإعصار ايساياس ضرب ولاية نورث كارولاينا فجر اليوم الثلاثاء بقوة عاصفة من الدرجة الأولى، حيث وصلت سرعة الرياح إلى 85 ميلا في الساعة (140 كيلومترا).

وضرب الإعصار الجزء الجنوبي من الولاية قرب منطقة ”أوشن آيل بيتش“ الساعة الـ 11.10 مساء (03,10 ت غ الثلاثاء).

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أمطار غزيرة يحملها الإعصار، إضافة إلى رياح قوية تشكل تهديدا للسكان والممتلكات.

وفي مواجهة هذا التهديد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ في فلوريدا وكارولاينا الشمالية والجنوبية، بهدف الإفراج عن أموال فيدرالية.

وحذر خلال مؤتمر صحافي من أنه على ”الجميع أن يبقوا متيقظين“.

وقال ”أشجع الجميع على اتباع توجيهات السلطات المحلية والولايات“.

وكان حاكم ولاية كارولاينا الشمالية، روي كوبر، قال في نهاية الأسبوع إنه ”يجب أن نعرف كيف نتصرف، مثل: عدم القيادة في طرقات تغمرها المياه، والاحتماء في مكان آمن، وتحضير أدوات الطوارئ“.