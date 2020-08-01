فلوريدا ونورث كارولاينا تعلنان الطوارئ مع اقتراب الإعصار "أسياس"

أعلنت ولايتا فلوريدا ونورث كارولاينا، حالة الطوارئ يوم الجمعة، مع اقتراب الإعصار أسياس من الساحل الشرقي الأمريكي مما أجبر السلطات على إغلاق مواقع فحوص فيروس كورونا ودفع الناس لتخزين السلع الأساسية في ظل مخاوف من استمرار الأمطار لساعات.

وذكر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، إن أسياس الذي تصحبه رياح سرعتها القصوى 120 كيلومترا في الساعة، ضرب جزر الباهاما ويتجه صوب الشمال الغربي.

وأضاف المركز أن أسياس قد يتسبب في أمطار غزيرة في الجنوب والمنطقة الشرقية الوسطى بفلوريدا في وقت متأخر الجمعة قبل أن يضرب شرقي ولايتي نورث وساوث كارولاينا، مشيرا إلى احتمال حدوث فيضانات بالمناطق المنخفضة في الولايتين.

وقال رون ديسانتيس حاكم ولاية فلوريدا في إفادة صحفية: ”التوقعات الحالية تقول إن عين الإعصار لا تزال في البحر لكن الموقف قد يتغير سريعا.. ولاية فلوريدا مستعدة تماما لذلك“.

وتسبب الإعصار في وفاة شخصين على الأقل بجمهورية الدومينيكان واقتلع عددا من الأشجار وأدى لفيضانات وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل والشركات في بورتوريكو وفقا لتقارير إعلامية محلية.