ترامب يشدد على وجوب بيع "تيك توك" قبل منتصف سبتمبر.. و"بايت دانس" تدرس نقل مقره

المصدر: ا ف ب

شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، على وجوب بيع تطبيق ”تيك توك“ الصيني الواسع الانتشار، والذي تملكه شركة ”بايت دينس“ قبل منتصف أيلول/سبتمبر ليتمكن من مواصلة نشاطه في الولايات المتحدة.

وصرح ترامب للصحافيين ”حددت تاريخا بحدود 15 أيلول/سبتمبر لن يتمكنوا بعده من ممارسة نشاطهم في الولايات المتحدة“.

واضاف ”سيتم إغلاقه في 15 أيلول/سبتمبر إلا إذا تمكنت مايكروسوفت أو شركة أخرى من شرائه والتوصل الى اتفاق“.

وعلى خلفية توترات سياسية وتجارية مع الصين، تتهم واشنطن منذ أشهر التطبيق المذكور بأنه يستخدم من جانب الاستخبارات الصينية لاغراض مراقبة. لكن ”تيك توك“ نفى بشدة أي تقاسم للمعلومات مع بكين.

نقل مقر ”تيك توك“ خارج أمريكا

في هذه الأثناء، قالت ”بايت دانس“ الشركة الصينية الأم لـ“تيك توك“، اليوم الإثنين، إنه ربما يجري تأسيس مقر لمنصة مشاركة المقاطع المصورة خارج الولايات المتحدة، وذلك بعد تقرير عن أن أنشطة المنصة قد يجري نقلها إلى لندن.