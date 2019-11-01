منخفض كيار المداري يقترب من جزيرة سقطرى اليمنية (صور)

حذرت غرفة الأرصاد والإنذار المبكر بمحافظة حضرموت اليمنية، الجمعة، الصيادين في خليج عدن وجزيرة سقطرى من عدم التعمق والإبحار في مدخل خليج عدن الشرقي ومن وإلى جزيرة سقطرى والصومال؛ لاضطراب وهيجان البحر خلال 48 ساعة.

وأكدت غرفة الأرصاد تراجع تصنيف العاصفة المدارية كيار، صباح اليوم الجمعة، إلى منخفض مداري وفق آخر بيانات الرصد السطحي، وفق وسائل إعلام محلية.

وأوضحت أن المنخفض المداري يتحرك بسرعة 7 عقدة باتجاه ( غرب – جنوب غرب) وتقترب الكتل السحابية الركامية المصاحبة من خليج عدن خلال 24 ساعة لتبدأ تأثيراتها على جزيرة سقطرى والسواحل الشرقية لمحافظة المهرة ابتداء من فجر يوم غد السبت .

ونشرت هيئة الأرصاد العمانية صورة جوية توضح ”استمرار تحرك المنخفض المداري (كيار) إلى جنوب/جنوب غرب نحو جزيرة سقطرى، مع فرص لهطول أمطار متفرقة على سواحل محافظة ظفار، فيما تستمر العاصفة المدارية (مها) بالتحرك شمال/شمال غرب نحو وسط بحر العرب“.

الصورة الجوية توضح إستمرار تحرك المنخفض المداري (كيار) الى جنوب/جنوب غرب نحو جزيرة سقطرى مع فرص لهطول أمطار متفرقة على سواحل محافظة ظفار ، فيما تستمر العاصفة المدارية (مها) بالتحرك شمال/شمال غرب نحو وسط بحر العرب. pic.twitter.com/bm2It8x6W3 — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) November 1, 2019

ونشر المغرد المهتم بأخبار الطقس تركي المحيا: ”يبدأ هيجان البحر وارتفاع الأمواج من منتصف هذه الليلة بإذن الله على سواحل محافظة ارخبيل سقطرى في البحر العربي ومحافظة المهرة أقصى شرق اليمن، والأجزاء الساحلية الشرقية في محافظة حضرموت نتيجة مرور الذراع الشمالي لـ المنخفض المداري كيار“.

آخر تحديث للمنخفض الجوي المداري #كيار #Kyarr قبل قليل واقتراب السحب الركامية الرعدية الممطرة من جزيرة #سقطرى pic.twitter.com/3T0oSewEgN — تركي المحيا (@TurkiAlmohaiya) November 1, 2019

ونشر صورة في تغريدة أخرى توضح اقتراب السحب الركامية الرعدية الممطرة من جزيرة سقطرى.

آخر تحديث للمنخفض الجوي المداري #كيار #Kyarr قبل قليل واقتراب السحب الركامية الرعدية الممطرة من جزيرة #سقطرى pic.twitter.com/3T0oSewEgN — تركي المحيا (@TurkiAlmohaiya) November 1, 2019

وذكر المغرد مظفر راشد أن ”ما بقي من #كيار في طريقه إلى جزيرة سقطرى اليمنية من ثم الصومال أما #مها نحو وسط بحر العرب خلال اليومين القادمين والمسار لم يحسم بعد والله أعلم”.

ما بقي من #كيار في طريقه الى جزيرة سقطرى اليمنيه من ثم الصومال اما #مها نحو وسط بحر العرب خلال اليومين القادمين والمسار لم يحسم بعد والله اعلم . pic.twitter.com/GUl371Xg4r — مظفر راشد (@MudhafferW) November 1, 2019

وكان المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات قد حذر، اليوم الجمعة، من اضطراب بحري على الساحل الشرقي للدولة ابتداءً من يوم الإثنين المقبل، بسبب العاصفة المدارية (مها).

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ عن المركز توقعه أنّ ”يشهد البحر على الساحل الشرقي للدولة اضطرابًا، وأن يغمر المد البحري بعض المناطق المنخفضة من الساحل فترة المد العالي“.

وتوقع المركز أيضًا أنّ ”تستمر العاصفة المدارية (مها) بالتحرك شمال غرب باتجاه وسط بحر العرب، وأن تتعمق لتصبح إعصارًا مداريًا من الدرجة الأولى، خلال الـ 24 ساعة القادمة بسرعة رياح حول مركزه 120 – 130 كم/س“.