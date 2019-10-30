اليمن.. اعتصام في سقطرى للمطالبة برحيل المحافظ رمزي محروس

شهدت جزيرة سقطرى جنوبي اليمن اليوم الأربعاء، اعتصاماً جماهيرياً شارك فيه طيف واسع من سكان الجزيرة، مطالبين برحيل المحافظ رمزي محروس، لتبعيته لحزب ”الإصلاح“ الإخواني وفشله في إدارة الخدمات ب.

محتجون ينصبون خياما أمام مقر محافظة أرخبيل #سقطرى جنوبي اليمن مطالبين بإقالة المحافظ#إرم_نيوز pic.twitter.com/L8JuAKINdO — إرم نيوز (@EremNews) October 30, 2019

وتحت شعار ”سقطرى ترفض الإخوان“ خرج العشرات من السقطريين في اعتصام شعبي واسع، في شوارع ”حديبو“، مطالبين بالتصدي للإخوان والمحافظ الذي يصفونه بـ ”معرقل التنمية“ في الأرخبيل السقطري.

اعتصام جماهيري أمام مبنى محافظة

سقطرى ضد المحافظ الإخواني محروس

وتحركاته ضد المواطن في الجزيره

تنفيذا لرغبات اسياده في حزب الاصلاح سقطرى ترفض محروس

سقطرى ترفض الاخوان pic.twitter.com/lFz310ad9p — شّبل سقطرى ???? (@sogatra_omer) October 30, 2019

سقطرى ترفض الاخوان

انتفاضه شعبيه تطالب برحيل المحافظ الإخواني محروس pic.twitter.com/xltmXEzXAe — سالم بن سكران (@Cib8B0tYattaV40) October 30, 2019

ونصب المشاركون في الاعتصام عدداً من الخيام أمام مبنى ديوان المحافظة في دلالة على استمرارية الاعتصام، حتى تحقيق مطالبهم برحيل المحافظ وإبعاد الإخوان.

أبناء سقطرى ينصبون الخيام أمام مبنى المحافظة ويطالبون بإقالة المحافظ الإخواني رمزي محروس مُعرّقل التنمية في جزيرة سقطرى ومشاركه واسعه لحرائر الجزيره #سقطرى_ترفض_الاخوان pic.twitter.com/ypJ2XX2Evj — مالك اليزيدي (@vmmW0DnUqqzpb4K) October 30, 2019

وحذر العقيد فائز طاحس شطهي من عناصر وصفها بالمشبوهة تندس بين المتظاهرين.

اعتصام شعبي أمام ديوان محافظة سقطرى تطالب باقالة المحافظ محروس من منصبة ورفض حكم الإخوان بسقطرى

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والشعب السقطري يحدر من المساس بسلميتهم في الإعتصام. pic.twitter.com/W6yJdqBDof — سعيد سالم ابو وزير (@zZGhCtVVmapRVc0) October 30, 2019

وقال في تغريدة عبر ”تويتر“: ”رصدت أجهزتنا الأمنية مُنذ ساعات تحركات مشبوهة لعناصر تخريبية مسلحة ”مدعومة خارجيا” تندس في أوساط تجمعات المواطنيين في محيط مبنى المحافظة“.

رصدت أجهزتنا الأمنية مُنذ ساعات تحركات مشبوهة لعناصر تخريبية مسلحة "مدعومة خارجيا” تندس في أوساط تجمعات المواطنيين في محيط مبنى المحافظة. نود التأكيد على أن قوات الأمن في كامل جاهزيتها للتصدي لأي عمل تخريبي يستهدف مصالح الدولة ومؤسساتها أو يهدد أمن وسلامة المواطنيين.#سقطرى — العقيد فائز طاحس شطهي???????? (@faezzsalemdahes) October 30, 2019

وأضاف: ”نود التأكيد على أن قوات الأمن في كامل جاهزيتها للتصدي لأي عمل تخريبي يستهدف مصالح الدولة ومؤسساتها أو يهدد أمن وسلامة المواطنيين“.

اليوم أكبر مظاهرة واعتصام في تاريخ جزيرة #سقطرى والمتظاهرون ينصبون الخيام أمام مبنى المحافظة ويطالبون بإقالة المحافظ الإخواني رمزي محروس مُعرّقل التنمية في جزيرة سقطرى pic.twitter.com/xQBBzwXFqW — ????️عزوز باحسن????️ (@azezking991) October 30, 2019

ونفى ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أي تدخل من أي جهة خارج سقطرى في تنظيم الاعتصام، وأن المحتجين هم من أبناء سقطرى ذاتها ولم يحركم أحد للتظاهر مطالبة برحيل المحفاظ.

وين الامارات بالصوره ؟ وين قيادات الانتقالي العسكريه بالصوره ؟ لا نرى الا شعب وابناء سقطرى يطالبون برحيل محروس وقوات الاخونج من سقطرى ؟ يطالبون برحيل الفساد ؟ استحوا قليل لبنان خرجت بمظاهرات ورجال دولتها استقالوا واعلامييها وفنانيها وقفوا مع الشعب والا صح هذولا جنوبيين حثاله صح ؟ pic.twitter.com/qKVdDnNe4O — الرادع الجنوبي. (@StcUae02) October 30, 2019

وشهدت سقطرى قبل يومين تنظيم مظاهرة أخرى مؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي، جاب خلالها العشرات من السكان الشوراع من مختلف الفئات والأجناس للمطالبة برحيل المحافظ.