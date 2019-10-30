اليمن.. اعتصام في سقطرى للمطالبة برحيل المحافظ رمزي محروس

اليمن.. اعتصام في سقطرى للمطالبة برحيل المحافظ رمزي محروس

المصدر: إرم نيوز

شهدت جزيرة سقطرى جنوبي اليمن اليوم الأربعاء، اعتصاماً جماهيرياً شارك فيه طيف واسع من سكان الجزيرة، مطالبين برحيل المحافظ رمزي محروس، لتبعيته لحزب ”الإصلاح“ الإخواني وفشله في إدارة الخدمات ب.

وتحت شعار ”سقطرى ترفض الإخوان“ خرج العشرات من السقطريين في اعتصام شعبي واسع، في شوارع ”حديبو“، مطالبين بالتصدي للإخوان والمحافظ الذي يصفونه بـ ”معرقل التنمية“ في الأرخبيل السقطري.

ونصب المشاركون في الاعتصام عدداً من الخيام أمام مبنى ديوان المحافظة في دلالة على استمرارية الاعتصام، حتى تحقيق مطالبهم برحيل المحافظ وإبعاد الإخوان.

وحذر العقيد فائز طاحس شطهي من عناصر وصفها بالمشبوهة تندس بين المتظاهرين.

وقال في تغريدة عبر ”تويتر“: ”رصدت أجهزتنا الأمنية مُنذ ساعات تحركات مشبوهة لعناصر تخريبية مسلحة ”مدعومة خارجيا” تندس في أوساط تجمعات المواطنيين في محيط مبنى المحافظة“.

وأضاف: ”نود التأكيد على أن قوات الأمن في كامل جاهزيتها للتصدي لأي عمل تخريبي يستهدف مصالح الدولة ومؤسساتها أو يهدد أمن وسلامة المواطنيين“.

ونفى ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أي تدخل من أي جهة خارج سقطرى في تنظيم الاعتصام، وأن المحتجين هم من أبناء سقطرى ذاتها ولم يحركم أحد للتظاهر مطالبة برحيل المحفاظ.

وشهدت سقطرى قبل يومين تنظيم مظاهرة أخرى مؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي، جاب خلالها العشرات من السكان الشوراع من مختلف الفئات والأجناس للمطالبة برحيل المحافظ.

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