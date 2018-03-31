عاصفة غبارية تتحرك من السعودية باتجاه الإمارات

من المتوقع أن تتحرك عاصفة غبارية من المملكة العربية السعودية باتجاه دولة الإمارات، بحسب الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم.

ونشر المسند في تغريدة بحسابه في تويتر أن العاصفة تؤثر حاليًا على حرض، الأفلاج، وادي الدواسر، رنية، مُيممة نحو مناطق: الباحة، عسير، نجران، والربع الخالي، الإمارات، ويُتوقع أن تُدفع ناحية منطقة مكة.

وتوقع المسند هطول أمطار متفرقة على أجزاءٍ من مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والباحة وعسير.

ومن جهته حذر المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، مرتادي البحر في الخليج العربي من اضطرابه بسبب الرياح الشمالية الغربية النشطة.

وأوضح المركز في بيان أصدره اليوم أن ارتفاع الموج يتراوح في العمق من 4 – 6 وقد يصل إلى 8 أقدام، مشيرًا إلى تدني مدى الرؤية في العمق أيضًا لتصل إلى ميل بحري واحد بسبب الغبار المحمل وذلك من الساعة 11 صباح اليوم حتى 11 من صباح الغد .

وناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور نظرًا لتدني مدى الرؤية الأفقية.

وقال المركز إن مدى الرؤية الافقية قد يتدنى لأقل من 1500 متر أحيانًا بسبب الغبار المحمل على المناطق الغربية من الدولة ويستمر حتى الساعة الـ6 من مساء اليوم.