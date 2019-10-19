السعودية.. إعصار قمعي قبالة جازان (صور)

بدأ الإعصار القمعي بالتشكل في منطقة جازان قُبالة أحد الشواطئ الفرسانية جنوب غرب السعودية، متوسطًا الأمطار التي يشهدها الأرخبيل منذ ساعات الصباح الأولى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة صورًا لتشكل الإعصار القمعي.

ونقلت صحيفة ”سبق“ السعودية عن مدير عام الأرصاد بجازان محمد القناعي قوله: إن ”الحالة التي رصدت على بُعد مسافة كيلو متر واحد عن الساحل بمحافظة بيش ونواحي مدينة جازان للصناعات الأساسية، أكّدت أن الحالة تصنف إعصارًا قمعيًا ضعيفًا لا يتكرّر حدوثه بشكل دائم“.

وبين القناعي أن “ الإعصار القمعي عادة ما يرتبط حدوثه بالعواصف الرعدية الشديدة، وفي نطاق ضيق وفترة زمنية محدودة، وقد سبق حدوث مثله في المنطقة ومناطق أخرى مجاورة، وخصوصًا داخل البحر، وعندها يطلق عليه شواهق مائية“.

ودعا القناعي إلى أخذ الاحتياطات اللازمة في مثل هذه الحالات والتواصل مع ”الأرصاد“ لتوثيق مثل هذه الظواهر، مشيرًا إلى أنه على الرغم من كونها ظاهرة ضعيفة ومحدودة التأثير إلا أننا ننصح الجميع بعدم الاقتراب منها.

الإعصار القُمْعيّ هو عاصفة هوائية عنيفة تتميز بغيمة مخروطية دوارة وقمع متكثف وغيمة من الغبار الدوار حول التورناِدو .