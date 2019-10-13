مقتل 11 شخصًا على الأقل جراء الإعصار ”هاغيبيس“ في اليابان‎ (فيديو وصور)

المصدر: ا ف ب

قتل 11 شخصًا على الأقل وفقد أكثر من 12 آخرين في اليابان جراء الإعصار ”هاغيبيس“ الذي ضرب البلاد وجلب معه أمطارًا غزيرة غير مسبوقة في البلاد، وفق ما ذكر مسؤولون الأحد.

ولقي البعض حتفهم بسبب انزلاقات التربة، فيما جرفت المياه البعض الآخر وهم في سياراتهم مع فيضان مياه الأنهار بعد الهطول المستمر للأمطار.

مقتل 11 شخصًا على الأقل وفقد أكثر من 12 آخرين في #اليابان جراء الإعصار "هاغيبيس"#إرم_نيوز #TyphoonHagibis pic.twitter.com/F6Yz9Ng9gj — إرم نيوز (@EremNews) October 13, 2019

ويعمل الجنود اليابانيون الأحد على مساعدة السكان المحاصرين بفيضانات في أماكن عدة غمرت فيها المياه بيوتًا أو شهدت حوادث انزلاق للتربة في وسط اليابان وشرقها.

ودفن سكان في انزلاقات للتربة أو غرقوا في مساكنهم أوفي سيارات جرفتها المياه. وأحد القتلى طفل عثر على جثته داخل أو قرب سيارة في نهر.

وسجلت فيضانات كبيرة في منطقة ناغانو (وسط) حيث انهار سد؛ ما أدى إلى اجتياح مياه نهر شيكوما لمنطقة سكنية.

وظهر في لقطات بثها التلفزيون سكان على شرفات منازلهم وهم يلوحون لمروحيات ولقوات الدفاع الذاتي في مبان محاطة بسيول وحلية. كما ظهرت قطارات سريعة غارقة في مياه وحلية في مستودع في ناغانو.

تداعيات الإعصار هاغيبيس في محافظة تشيبا المجاورة للعاصمة #طوكيو وجرح ٤ أشخاص من بينهم طفلين #اليابان pic.twitter.com/CwXmUPaoEQ — اليابان بالعربي???????? (@nippon_ar) October 12, 2019

وتلقى نحو 7.3 مليون ياباني توصيات غير ملزمة بإخلاء منازلهم السبت بعد هطول كميات قياسية من الأمطار. ونفذ عشرات الآلاف منهم هذه التوجيهات وجرى إيواؤهم في مدارس وقاعات وتقديم الغذاء والمياه والأغطية لهم.