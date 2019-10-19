دعوات في لبنان لتطبيق تجربة الـ ”ريتز كارلتون“ السعودية

طالب متظاهرون لبنانيون بتطبيق تجربة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فيما عرف بقضية ”ريتز كارلتون”، في لبنان.

وحمل متظاهر لبناني لافتة في مظاهرة جماهيرية وسط بيروت مكتوبًا عليها باللغة الإنجليزية عبارة: ”We Need Our Ritz Carlton“ (نحتاج تجربة ريتز كارلتون خاصة بنا).

وحملت متظاهرة أخرى لافتتة كتب عليها: ”وين بدنا نلاقي ريتز يلمكم كلكم.“

ثورة #محمد_بن_سلمان ضد الفساد المالي تلقى اليوم ترحيبا بين صفوف المتظاهرين في #لبنان

. pic.twitter.com/chdYH81ITn — محمد العمر (@MdAlomar) October 18, 2019

وتشهد مدن لبنان، منذ يومين، مظاهرات تطالب برحيل غالبية المسؤولين اللبنانيين، وسط اتهامات بتفشي الفساد بالدولة، في وقت يرزح فيه غالبية الشعب اللبناني تحت وطأة الفقر والبطالة، التي تقول تقديرات إنها وصلت إلى نحو 21% من مجموع السكان.

ويرمز الـ“ريتز كارلتون“ إلى حملة موسعة على الفساد أمر بها الأمير محمد بن سلمان، وشملت العشرات من كبار الأمراء والوزراء ورجال الأعمال البارزين.

وتم في هذه الحملة استدعاء 381 شخصًا، ونتج عنها استعادة أكثر من 400 مليار ريال (106 مليارات دولار) من خلال إجراءات تسوية مع 87 شخصًا بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية. وتمثل ذلك في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.