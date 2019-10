دعوات في لبنان لتطبيق تجربة الـ ”ريتز كارلتون“ السعودية

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

طالب متظاهرون لبنانيون بتطبيق تجربة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فيما عرف بقضية ”ريتز كارلتون”، في لبنان. وحمل متظاهر لبناني لافتة في مظاهرة جماهيرية وسط بيروت مكتوبًا عليها باللغة الإنجليزية عبارة: ”We Need Our Ritz Carlton“ (نحتاج تجربة ريتز كارلتون خاصة بنا). “We need our Ritz Carlton,” a sign raised by a protester in…