ارتفاع عدد ضحايا إعصار“هاغيبس“ في اليابان إلى 70 قتيلًا

المصدر: ا ف ب

ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار ”هاغيبس“ الذي ضرب اليابان مساء السبت إلى حوالي 70 قتيلاً، بحسب ما أفادت شبكة التلفزيون العمومية ”أن أتش كي“ الثلاثاء.

وقالت الشبكة إنّ عمليات البحث عن 15 مفقودًا لا تزال مستمرة بعد مرور 3 أيام على الإعصار المدمّر.

ويعتبر إعصار ”هاغيبس“ أحد أعتى الأعاصير التي ضربت المنطقة منذ عقود، واجتاح الأرخبيل مساء السبت ترافقه رياح قاربت سرعتها 200 كلم بالساعة، وسبقته أمطار غزيرة ”غير مسبوقة“ هطلت على 36 من أصل 47 مقاطعةً يابانية، خصوصًا في وسط البلاد وشرقها وشمالها الشرقي.

ومساء الاثنين، انقطع التيار الكهربائي ولا يزال مقطوعًا عن 75900 وحدة سكنية، كما انقطعت المياه عن 135 ألف منزل.