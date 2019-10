اليابان.. ارتفاع عدد ضحايا إعصار“هاغيبس“ إلى 43 قتيلًا (فيديو وصور)

ارتفع عدد قتلى إعصار ”هاغيبس“ في اليابان إلى 43 شخصًا، وأصيب 300 آخرون، فيما اضطر عشرات الآلاف من الأشخاص للنزوح؛ بعد ارتفاع منسوب المياه والفيضانات.

وتبحث فرق الإنقاذ عن ناجين من الإعصار بعد فقدان العديد من الأشخاص.

وضرب الإعصار، الذي يعد الأعنف منذ 60 عامًا في اليابان، جزيرة ”هونشو“، يوم السبت، قبل أن يغادر البلاد، أمس الأحد، مخلفًا أضرارًا بالغة.

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، إن الكهرباء ما زالت مقطوعة عن أكثر من 92 ألف منزل، في وقت مبكر صباح الإثنين.

وأظهرت صور ومقاطع جوية، المياه التي غمرت مساحات شاسعة من المناطق في اليابان، إضافة إلى الرياح العاتية التي ضربت المنطقة.

At look back at #typhoon #Hagibis making landfall on southern tip of Izu peninsula late Saturday afternoon. The storm went on to reek havoc in many areas of eastern #Japan with record breaking rainfall pic.twitter.com/n9c9xnXqSx

— James Reynolds (@EarthUncutTV) October 14, 2019