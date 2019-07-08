فيديو للحظة حدوث الهزة الأرضية بالكويت

انتشر مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل ”تويتر“، للحظات الأولى لشعور أهالي الكويت بالهزة الارتدادية للزلزال الذي ضرب مدينة الأهواز الإيرانية، اليوم الاثنين.

وأظهر المقطع المتداول، اهتزاز سقف مبنى يعمل به موظفون في العاصمة الكويت، لعدة ثوان، وسط حالة حذر من قبل المتواجدين.

وضرب زلزال بدرجة 5.7 على مقياس ريختر مدينة ”مسجد سليمان“ الواقعة شرقي مدينة الأهواز العربية جنوب إيران، حيث شعر بها سكان الكويت وجنوب العراق وتحديدًا منطقة البصرة.