هزة أرضية في الكويت وجنوب العراق جراء زلزال بإيران

شعر سكان الكويت ومحافظات جنوب العراق اليوم الاثنين، بهزة أرضية، ناجمة عن زلزال بقوة 5.6 درجة وقع على بعد 84 كيلومترًا شرقي مدينة الأهواز في إيران.

وأكد عدد من الناشطين الكويتيين عبر هاشتاغ #زلزال_الكويت و#هزه_ارضيه، في موقع التواصل ”تويتر“، شعورهم بالهزة.

وذكرت تقارير محلية أن الهزة الأرضية شعر بها أيضا سكان في محافظتي البصرة وميسان جنوب العراق.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالاً بقوة 5.6 درجة وقع على بعد 84 كيلومترًا شرقي مدينة الأهواز في إيران اليوم الاثنين.

ولم ترد تقارير على الفور عن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا.