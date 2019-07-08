آثار زلزال إيران الذي أحدث هزة أرضية بالكويت والعراق (فيديو)

أعلنت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، أن شخصًا لقي مصرعه نتيجة زلزال بدرجة 5.7 على مقياس ريختر ضرب مدينة ”مسجد سليمان“ الواقعة شرقي مدينة الأهواز العربية جنوب إيران.

وقال مسؤول في الحكومة المحلية بمدينة مسجد سليمان إنه ”وفقًا لبعض التقارير، تسبب الزلزال في مقتل شخص واحد وجرح 4 آخرين حتى الآن“، مضيفًا أن ”هناك مناطق مختلفة من مقاطعة مسجد سليمان تعرضت لأضرار كبيرة منها محطة توزيع الكهرباء وانقطاع شبكة الهواتف الأرضية والمحمولة“.

وأوضح حاكم مدينة مسجد سليمان ”حيدر حجتي“، لوكالة أنباء ”مهر“، أن ”هزات ارتدادية وقعت بالمدينة“، مضيفًا أن ”هناك طائرات هليكوبتر توجهت إلى المنطقة لتقديم الدعم“.

#تصویر | این تصویر در رسانه های اجتماعی منتشر می شود و گویای آن است که گنبد #مسجد_سلیمان بر اثر وقوع #زلزله آسیب دیده است. pic.twitter.com/z70BbCJXCP — شهرآرا نیوز (@Shahrara_News) July 8, 2019

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، للحظات الأولى لوقوع الزلزال بمدينة مسجد سليمان.

تصاویری از خرابی‌های ناشی از زلزله #مسجد_سلیمان

منابع محلی از جان‌باختن دستکم یک تن و مجروح شدن چهار تن دیگر در #زلزله_مسجد_سلیمان خبر دادند. pic.twitter.com/ufWHg5dyJa — ايران اينترنشنال (@IranIntl) July 8, 2019

وأظهر أحد المقاطع، الأضرار البالغة وآثار التدمير، التي سببها الزلزال في مدينة مسجد سليمان التابعة لمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران.

فيما أظهر مقطع فيديو آخر، تم تصويره في السوق الشعبي ”علاء الدين“ في مدينة ”ايذج“ بمحافظة خوزستان، لحظة هروب الناس بعد شعورهم بالهزة الأرضية.

لحظه وقوع زلزله پاساژ علاالدین ایذه pic.twitter.com/8YQcHvS0wy — بهروز گچساران (@behroznaghdi1) July 8, 2019