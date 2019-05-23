الحر المرتفع يشعل حرائق واسعة في إسرائيل ويجلي العشرات (فيديو)

اندلعت حرائق في أنحاء متفرقة من إسرائيل، بعد موجة حر شديدة شهدتها البلاد، ما دفع برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الخميس، إلى التوجيه بتقديم الدعم الجويّ الإضافيّ، لإطفاء الحرائق المشتعلة.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن نتنياهو أوعز لهيئة الأمن القومي ووزارتي الخارجية والداخلية بالعمل على إطفاء الحرائق وإجلاء عشرات الأسر التي تعرضت منازلها للاشتعال.

وذكرت صحيفة ”هآرتس“ الإسرائيلية، أن سلطات الاحتلال أجلت عشرات العائلات من منازلها في عدد من المناطق، على إثر اشتعال عشرات الحرائق التي ضربت المنطقة، بعد أن وصلت درجة الحرارة إلى مستويات مرتفعة، تتجاوز الـ40 درجة، في حيفا وعسقلان وتل أبيب.

وأضافت الصحيفة، أن 30 عائلة على الأقل جرى إجلاؤها، فيما تم إغلاق عدد من الطرقات جراء الحرائق التي بذلت الوزارات الإسرائيلية جهدًا كبيرًا للسيطرة عليها، مستعينة بالطائرات لإلقاء الماء من الأعلى حتى يتم احتواء الدخان المتصاعد.