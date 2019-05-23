استنفار إسرائيلي لمواجهة حريق شب قرب مطار بن غوريون (فيديو)

كشفت مصادر عبرية، اليوم الخميس، أن حريقاً هائلاً اندلع في منطقة شمال شرق مطار ”بن غوريون“ الواقع قرب قرية ”اللد“ المحتلة جنوب شرق تل أبيب.

وقالت صحيفة ”يدعوت أحرونوت“ اليوم الخميس إن 4 طائرات و 22 سيارة إطفاء و 35 رجل إطفاء يحاولون السيطرة على حريق كبير اندلع في منطقة إلعاد شمال شرق مطار ”بن غوريون”.

يديعوت أحرونوت:4 طائرات و 22 سيارة إطفاء و 35 رجل إطفاء يحاولون السيطرة على حريق كبير اندلع في منطقة إلعاد شمال شرق مطار بن غوريون تم النشر بواسطة ‏مؤمن مقداد‏ في الخميس، ٢٣ مايو ٢٠١٩

وقالت الصحيفة إن 4 طائرات كانت تكافح الحرائق منذ صباح يوم الخميس في محاولة لإخماد حريق كبير امتد من ”إلعاد“ إلى غابة ”نحشونيم“ وإلى بستان قريب وسط حديث عن شبهات تعمد في الحادث.

ولفتت الصحيفة إلى وقوع عشرات الحرائق في مناطق مختلفة اليوم كان منها 67 حريقاً في أسدود، وفي عسقلان وقع 26 حريقاً ، وفي ”نتيفوت“ 15 حريقاً، وفي ”بئر السبع“ وقع 52 حريقاً، وفي ”ديمونة“ وقع 26 حريقاً وفي ”إيلات“ 25 حريقاً.

وذكرت ”يدعوت“ أنه ”في أعقاب موجة الحر الشديدة، وتجدد إطلاق البالونات الحارقة من غزة، استأنفت فرق الطوارئ في بعض مستوطنات غلاف غزة حالة التأهب هذا الصباح، وهناك جولات مستمرة ورصد لأي جديد“.

وهاجم الوزير السابق حاييم رامون سياسات نتنياهو وحكومته العاجزة عن مواجهة تلك الحرائق خاصة القادمة من غزة عبر البالونات، بقوله: ”ستحترق الحقول، وستسقط الصواريخ، وستمر الأموال لغزة، لأن ضم الضفة الغربية هو الهدف الإستراتيجي لـ ”بيبي“ حتى لو كانت على حساب المعاناة التي لا تحتمل لسكان مستوطنات ومدن الجنوب“.