بالفيديو والصور.. الأمطار تُبهج زوار الحرم المكي الشريف لأول مرة في رمضان‎

فوجئ زوار الحرم المكي الشريف، اليوم الإثنين، بأمطار غزيرة تهطل على ساحاته المكتظة بالمصلين والمعتمرين والزوار، لأول مرة خلال شهر رمضان المبارك الذي انتصفت أيامه.

وبدأ المطر بالهطول مع ساعات الظهر بدرجات متفاوتة، واستمر بغزارة حتى غياب الشمس وبدء إفطار الصائمين.

وتشكل الأمطار في الحرم المكي مناسبة للتصوير وتوثيق لحظات روحانية جميلة لزوار المكان المقدس، الذي يزوره ملايين المسلمين سنويًا وعلى مدار العام.

ناشطون يتداولون مشهدا مهيبا لتساقط الأمطار على #الكعبة_المشرفة وسط خشوع آلاف المعتمرين والزائرين، بالتزامن مع إعلان اعتراض الدفاع الجوي السعودي لصاروخين حوثيين في أجواء منطقة #مكة_المكرمة #إرم_نيوز #مكة_الآن pic.twitter.com/nQkctQMAFn — إرم نيوز (@EremNews) May 20, 2019

ونشر زوار الحرم والمعتمرون والمصلون فيه بالفعل مقاطع فيديو وصورًا للحظات هطول المطر على الحرم والكعبة الشريفة، وسط تداول لافت لها من قبل المدونين السعوديين.

عين على الحد ????????

وأخرى من أمام بيت الله ???? | اللهم احفظ رجال امننا | ❤️#مكه_الان pic.twitter.com/nkFbxzsRBd — أيمن الشريف (@ayman_24) May 20, 2019

في أجواء إيمانية قبل أذان المغرب.. شاهد: الأمطار تهطل بغزارة على الحرم المكي الشريف. . .#امطار_مكة #مكة_الان pic.twitter.com/iSdRtTXagA — هاشتاق السعودية (@HashKSA) May 20, 2019

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في وقت سابق، الإثنين، تنبيهات متقدمة لمناطق مكة المكرمة من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية.