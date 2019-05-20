بالفيديو والصور.. الأمطار تُبهج زوار الحرم المكي الشريف لأول مرة في رمضان‎

بالفيديو والصور.. الأمطار تُبهج زوار الحرم المكي الشريف لأول مرة في رمضان‎

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

فوجئ زوار الحرم المكي الشريف، اليوم الإثنين، بأمطار غزيرة تهطل على ساحاته المكتظة بالمصلين والمعتمرين والزوار، لأول مرة خلال شهر رمضان المبارك الذي انتصفت أيامه.

وبدأ المطر بالهطول مع ساعات الظهر بدرجات متفاوتة، واستمر بغزارة حتى غياب الشمس وبدء إفطار الصائمين.

وتشكل الأمطار في الحرم المكي مناسبة للتصوير وتوثيق لحظات روحانية جميلة لزوار المكان المقدس، الذي يزوره ملايين المسلمين سنويًا وعلى مدار العام.

ونشر زوار الحرم والمعتمرون والمصلون فيه بالفعل مقاطع فيديو وصورًا للحظات هطول المطر على الحرم والكعبة الشريفة، وسط تداول لافت لها من قبل المدونين السعوديين.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في وقت سابق، الإثنين، تنبيهات متقدمة لمناطق مكة المكرمة من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
مواد مقترحة