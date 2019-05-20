بمشاهد تحبس الأنفاس.. مسلسل العاصوف يشد الأنظار بعرض حادثة اقتحام الحرم المكي (فيديو)‎

بدأ مسلسل العاصوف في جزئه الثاني اليوم الإثنين، عرض تفاصيل حادثة اقتحام الحرم المكي الشهيرة التي جرت قبل نحو أربعة عقود، من خلال مشاهد تحبس الأنفاس لأبطال المسلسل وهم مسلحون عند الكعبة المشرفة وبين مئات المصلين.

وحظيت الحلقة رقم 15 التي بثتها قناة ”إم بي سي“ مساء اليوم، بمتابعة كبيرة انعكست في النقاشات الواسعة التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، عقب انتهاء الحلقة وسط تباين في الآراء والتعليقات.

وأظهرت الحلقة المراحل الأولى للحادثة فقط، حيث تبدأ جماعة جهيمان العتيبي، الذي قاد المجموعة يومها، بتوزيع الأسلحة وإعلان ظهور ”المهدي المنتظر“، بينما تستعد الجهات الأمنية للسيطرة على الوضع المتفاقم.

انتاج محترم ، قصة مؤثرة ، ممثلين مبدعين ، الدراما السعودية تفتتح مرحلة جديدة تتجاوز بها القضايا الاجتماعية الهامشية وتحلق بالإبداع شكلا ومضمونا ، شكرًا مجموعة #mbc وشكرا لكل من دعم هذا الطرح الجريء لمحطات مهمه من تاريخنا الحديث ????????????#العاصوف pic.twitter.com/ViB3fLgN85 — وليد_الفراج# (@waleedalfarraj) May 20, 2019

وسيستمر المسلسل في الحلقات القادمة بعرض باقي تسلسل تفاصيل حادثة الاقتحام، ليكون بذلك أول دراما سعودية تروي لجيل كبير من السعوديين الذين لم يعايشوا القصة، ما حدث يومها وسط ترقب من كل دول العالم.

#العاصوف كلنا بذي الحلقة حسينا بشعور الإنتماء العظيم لذا الوطن كلنا حسينا ودنا نقتل كل فرد منهم مع انه تمثيل ، هالحلقه وبذا الوضع السياسي اتوقع جت بالوقت المناسب فهي لمست وحركت الوطنيه في قلوبنا اكثر .

اللهم استودعتك حكامنا و وطننا و جنودنا ومكتنا ومدينتنا وديننا يارب العالمين . pic.twitter.com/Ju7pRnZWJ8 — احلام الخالدي | سحاب???????? (@_Sahab___) May 20, 2019

#العاصوف

رحمهم الله رحمة الابرار

اول صلاة تُقام بعد تطهير الحرم من جهيمان وزمرته صلاة المغرب ???? pic.twitter.com/mffdV1T58r — ساره العسيري (@sara_moohamed) May 20, 2019

واستبق بطل المسلسل، الفنان السعودي ناصر القصبي، بث الحلقة 15، وأشار لكونها ستتضمن عرض حادثة الاقتحام، وهو ما جذب مشاهدين جددًا للدراما السعودية الأكثر متابعةً في رمضان.

حلقة الليلة من العاصوف

أحداث الحرم الليلة غير .. pic.twitter.com/n5ogvW4N0i — ناصر القصبي (@algassabinasser) May 20, 2019

وأشاد كثير من السعوديين الذين شاهدو الحلقة، بأداء ممثليها وطريقة سرد الحدث بشكل درامي مقنع، وراح آخرون يتحدثون عن تفاصيل الاقتحام من عدة مصادر تاريخية، واختار فريق ثالث نشر مقاطع فيديو وصور وتسجيلات صوتية توثق جوانب حقيقية من تلك الحادثة والمشاركين فيها.

#العاصوف من هذا المنبر اعلن افتخاري لابوي الله يرحمه لأنه من ضمن اللي حررّوا الحرم❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/D8lkEyNFQ3 — Manal (@manal11aa) May 20, 2019

#العاصوف احب افتخر اني ولد لرجل شارك في تحرير الحرم وتطهيره من ايدي المخربين والعابثين ، رحمك الله ي ابوي ❤️❤️ pic.twitter.com/PfDWWNdlaM — ع | بطل الدوري ????. (@_3oi0) May 20, 2019

ووقعت حادثة اقتحام الحرم المكي يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1979، أي قبل 40 عامًا، حينها اقتحم نحو 200 رجل يقودهم جهيمان العتيبي ومحمد القحطاني المنتميان لـ“الجماعة السلفية المحتسبة“، الحرم المكي فجرًا وسيطروا عليه بقوة السلاح، معلنين عن ظهور ”المهدي المنتظر“.

ونجحت السلطات السعودية في السيطرة على الوضع في الحرم، الذي احتجز فيه آلاف المصلين، بعد نحو أسبوعين، لتنتهي تلك الحادثة بمقتل غالبية المهاجمين والقبض على الباقين منهم، ثم إعدامهم، بجانب سقوط قتلى ومصابين في صفوف رجال الأمن والمصلين.

ومسلسل ”العاصوف“ مأخوذ عن رواية الكاتب السعودي الراحل عبدالرحمن الوايلي (بيوت من تراب)، ومن إخراج السوري المثنى صبح، ومشاركة كوكبة من نجوم الفن السعودي، مثل عبدالله السناني وحبيب الحبيب.

ويتحدث المسلسل عن حقبة مفصلية في تاريخ السعودية، وهي حقبة السبعينيات التي ظهر في نهايتها نشاط لافت للتيار الديني فيما يُعرف بـ“الصحوة الدينية“ التي فرضت سطوة لرجال الدين على الحياة الاجتماعية في البلاد.