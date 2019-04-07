ترحيل ”حيوانات برية“ من غزة إلى الأردن

منذ ساعات صباح اليوم الأحد، بدأت عملية نقل ”حيوانات برية“ من حديقة الحيوانات في رفح جنوب قطاع غزة إلى حديقة عامة وخاصة بمؤسسة ”فور بوز“ المختصة برعاية الحيوانات البرية في الأردن.

وكان وفد من المؤسسة وصل إلى قطاع غزة منذ خمسة أيام، وأجرى نقاشات ومداولات كبيرة مع زراعة غزة التي كانت ترفض السماح بنقلها إلى الأردن.

وتم تجهيز ”الحيوانات“ في أقفاص خاصة تمهيدًا لنقلها من خلال حاجز بيت حانون ”إيرز“ إلى الأردن، حيث تشمل الأقفاص 8 أنواع من الحيوانات، منها ”نمر“ و ”قرود“ و ”غزال“ وطيور وغيرها.

وكانت زراعة غزة نفت الاتهامات من مؤسسة فور بوز، بأنها لا تقدم الرعاية الكافية لتلك الحيوانات، مؤكدة وجود رعاية متكاملة لها.

ورفضت وزارة الزراعة في قطاع غزة قبل أيام، طلب قدمته مؤسسة ”فور بوز“ المهتمة برعاية الحيوانات البرية لنقل حيوانات برية من إحدى حدائق الحيوان في القطاع إلى الخارج.

وعبر تصريحات صحفية، برر نائب مدير عام الخدمات البيطرية حسن عزام، القرار بوجود رعاية متكاملة للحيوانات في القطاع، بخلاف ما يتم تداوله حول وجود إهمال وعدم رعاية.

وتواصلت وزارة الزراعة قبل أيام قليلة مع منظمة (فور بوز) وأبلغتها بعدم الحضور للقطاع، لعدم وجود أسباب حقيقية لإخراج الحيوانات البرية، لكن أجريت بعد ذلك تفاهمات أدت لترحيل الحيوانات البرية إلى الأردن.

وكان وفد من المؤسسة النمساوية طلب الدخول للقطاع بصحبة عدد من المؤسسات الإعلامية؛ ليثبت وجود إهمال وعدم رعاية، وأنه جاء منقذًا لتلك الحيوانات.

لكن وزارة الزراعة رفضت هذه التحركات، لتؤكد وجود رعاية واهتمام كبيرين من الوزارة للثروة الحيوانية، وخصوصًا ما يتعلق بإنتاج الحيوانات البرية في الحدائق.

وأكد عزام اهتمام وزارته بوجود حيوانات برية وحدائق في غزة، لتكون متنفسًا وشيئًا جماليًّا لأهالي القطاع، مشيرًا إلى أنه جرى في القطاع إنتاج عدد من الحيوانات في الحدائق مثل: الأسود، والثعالب، والذئاب، والطيور النادرة.

ونقلت المؤسسة النمساوية المذكورة، خلال السنوات الماضية أعدادًا من الحيوانات من حدائق في غزة، إلى محميتين طبيعيتين في أفريقيا والأردن، عبر معبر بيت حانون.