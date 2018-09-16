تعتبر الأسوأ في العالم.. شاهد من الداخل حديقة الحيوانات بكوريا الشمالية (صور)

كشفت مجموعة صور تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، الواقع المؤلم في حديقة الحيوانات المركزية في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ.

وأظهرت إحدى الصور البائسة أنثى نمر أبيض مُهملة، وهي تحاول أن ترضع شبلها الذي وُلد ميتًا، بينما تظهر أخرى السلاحف المغطاة بالطحالب، وهي تسبح في أحواض قذرة أمام جحافل الأطفال.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، زار الزعيم الكوري كيم جونغ أون الحديقة شخصيًا 6 مرات منذ توليه السلطة في عام 2011، وفي عام 2016 أمر بتجديد واجهاتها المنهارة بملايين الدولارات.

إلا أن هذا التجديد لم يفد الحيوانات البائسة، التي لا تزال محبوسة في اقفاص خرسانية صغيرة، حيث أُنفقت معظم أموال التجديد على منحوتة لرأس نمر ضخم عند المدخل، والذي شرح مرشد حديقة الحيوان أنها شيدت بعد أن قال الزعيم الأعلى إن “النمر هو رمز الشجاعة، وإن الشعب الكوري بأكمله يحبه”.

وفي أماكن أخرى في حديقة الحيوانات، يمكن رؤية السلاحف النادرة تسير في بركة من المياه الراكدة التي بالكاد تغطي صدفتها.

هذا وقد زعم أحد مراسلي الصحيفة، أنه رأى أحد الحراس وهو يلتقط السلاحف من ذيولها قبل إلقائها في البركة.

كما يمكن سماع كلاب البحر وهي تصرخ في ألم، والنمور البنغالية التي تعاني من سوء التغذية تسير ذهابًا وإيابًا في أقفاصها الضيقة.

ومن جانبه، قال خبير الرفق بالحيوان الدكتور “كريس درابر”، إن ظروف حديقة الحيوان “غير مناسبة إطلاقًا”.

وأضاف: “أقفاصهم صغيرة، ولا توجد وسيلة للابتعاد عن أنظار الزوار، ومن المثير للقلق أن نرى أنثى النمر وشبلها الميت وحدهما، فكان من المفترض أن يتدخل الطبيب البيطري على الفور”.

وتابع “كان ينبغي أن يكون هناك تدخل بيطري قبل أن يتطور هذا الوضع المروع، وعلى أقل تقدير، كان من المفترض اتخاذ إجراء فوري بعد الولادة لتحديد سبب وفاة الشبل”.

وأضافت “ويندي هيغينز”، عضو جمعية الرفق بالحيوان الدولية، “إن هذه نظرة مؤلمة ونادرة في واقع الحيوانات المسكينة في هذه الحديقة التي تعتبر الأسوأ في العالم”.