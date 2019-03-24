أمطار غزيرة وبرَد بالإمارات (فيديو)

هطلت أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد، اليوم الأحد، على مناطق متفرقة من الإمارات العربية المتحدة، في وقت شارف فيه فصل الشتاء على الانتهاء، ليبدأ فصل الصيف الحار في مختلف مناطق الخليج.

وشهدت إمارة أم القيوين والفجيرة وغيرهما من المناطق صباح اليوم هطولًا لأمطار غزيرة مصحوبة ببرد كثيف، حيث تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للأمطار والبرد، فيما حذرت مواقع تواصل رسمية السائقين ودعتهم إلى توخي الحيطة والحذر على الطرقات.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم مغبرًا وغائمًا جزئيًا إلى غائم في أغلب المناطق مع سقوط أمطار مصحوبة بالرعد أحيانًا، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية نشطة وقوية أحيانًا، خاصة على البحر، وتكون على اليابسة مثيرة للأتربة والغبار على المناطق المكشوفة، ما قد يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، ويظل البحر مضطربًا إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي وبحر عمان.

وسقطت أمس السبت أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة في كل من الظفرة ومدينة زايد وطريف والحمرا ومخيرز وخورفكان ورأس الخيمة والشارقة ومدينة العين وما حولها، كما سقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة على مطار الفجيرة، وكانت رعدية على مطار البطين في أبو ظبي ومدينة محمد بن زايد.