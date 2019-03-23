الجزيرة الإماراتي يكشف آخر تطورات حالة أحمد ربيع الصحية بعد نقله للمستشفى

طمأنت إدارة نادي الجزيرة الإماراتي المشجعين على حالة أحمد ربيع، نجم الفريق، والذي تعرض لإصابة قوية خلال المباراة الودية التي جمعت الفريق، أمس الأول، مع فريق الإمارات في دبي.

وتعرض ربيع إلى الإصابة بعد اصطدامه بعمود إنارة في الملعب، مما أدى إلى بلع لسانه وتوقف اللعب لنحو نصف ساعة وإلغاء المباراة.

تطمئن إدارة فريق الجزيرة جميع المشجعين والمتابعين على صحة اللاعب أحمد ربيع الذي تعرض للإصابة خلال المباراة الودية التي جمعت يوم أمس الأول بين فريقي الجزيرة والإمارات في دبي.

وتؤكد بأن حالة أحمد الصحية مستقرة بعد أن تم نقله إلى المستشفى في دبي حيث يوجد اليوم تحت المراقبة الطبية — نادي الجزيرة (@AlJazira_uae) March 23, 2019

وتدخل الكادر الطبي في الفريقين لإنقاذ اللاعب الذي تعرض لحالة إغماء حتى وصول سيارة الإسعاف، مما أدى إلى إيقاف اللعب وإلغاء المباراة التي كان الجزيرة متقدمًا فيها بهدف عن طريق البرازيلي ليوناردو.

وقال النادي في بيان عبر حسابه على تويتر: ”تؤكد إدارة الفريق أن حالة أحمد الصحية مستقرة، بعد أن تم نقله إلى المستشفى في دبي حيث يوجد اليوم تحت المراقبة الطبية“.