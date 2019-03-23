الجزيرة الإماراتي يكشف آخر تطورات حالة أحمد ربيع الصحية بعد نقله للمستشفى

الجزيرة الإماراتي يكشف آخر تطورات حالة أحمد ربيع الصحية بعد نقله للمستشفى

المصدر: فريق التحرير

طمأنت إدارة نادي الجزيرة الإماراتي المشجعين على حالة أحمد ربيع، نجم الفريق، والذي تعرض لإصابة قوية خلال المباراة الودية التي جمعت الفريق، أمس الأول، مع فريق الإمارات في دبي.

وتعرض ربيع إلى الإصابة بعد اصطدامه بعمود إنارة في الملعب، مما أدى إلى بلع لسانه وتوقف اللعب لنحو نصف ساعة وإلغاء المباراة.

وتدخل الكادر الطبي في الفريقين لإنقاذ اللاعب الذي تعرض لحالة إغماء حتى وصول سيارة الإسعاف، مما أدى إلى إيقاف اللعب وإلغاء المباراة التي كان الجزيرة متقدمًا فيها بهدف عن طريق البرازيلي ليوناردو.

وقال النادي في بيان عبر حسابه على تويتر: ”تؤكد إدارة الفريق أن حالة أحمد الصحية مستقرة، بعد أن تم نقله إلى المستشفى في دبي حيث يوجد اليوم تحت المراقبة الطبية“.

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