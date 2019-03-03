ظاهرة نادرة.. جزيرة إندونيسية تتحول للون الدم (فيديو وصور)

أظهرت صور جوية، مأخوذة لإحدى الجزر الاستوائية، على بعد 235 ميلاً من ساحل إندونيسيا، كل شيء ملطخًا بلون الدم، الرمال، والصخور، وحتى المياه الضحلة.

الظاهرة النادرة من نوعها جعلت العلماء الذين يحاولون تفسير الظاهرة يصفون منظر الجزيرة والمياه بـ“المخيف للغاية“ وكأنه مشهد من فيلم رعب.

ونشرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، فيديو يوضح شكل الجزيرة وهي تتحول للون الدم، حيث ذكر العلماء ”أن الدم كان يغطي الماء والشاطئ بالكامل“.

ورجح بعض العلماء أن ما يسبب المدّ القرمزي كل عام، هو قيام مجموعة من 18 جزيرة في منتصف شمال المحيط الأطلسي، شمال غرب إسكتلندا وفي منتصف الطريق بين أيسلندا والنرويج، بذبح الحيتان، في تقليد يعود إلى مئات السنين، حيث يقوم أصحاب هذا الطقس بربط الحيتان بالحبال وطعنها مرارًا.

بدورهم، رأى علماء آخرون، أن السبب في تحول هذه الجزيرة للون الدم، ليس القتل الجماعي للحيتان، بل غزو الملايين من السرطانات الحمراء الصغيرة التي تتحرك في ”جيش مسير“، بالتزامن مع دورة قمرية، حيث تنتقل القشريات خلال موسم التزاوج، ما يجعل الجزيرة بأكملها في حالة شلل تام.

وفي طريقها إلى الشاطئ، تحفر سرطانات البحر ”أعشاش الحب“ في الرمال، بينما تتجه الإناث إلى المحيط، لوضع مئات الآلاف من البيض، ثم يشق صغار السرطانات طريقهم من الماء إلى الأرض، ما يخلق ما يشبه الموجة الحمراء.