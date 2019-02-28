زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب غرب إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، إقليم سومطرة الغربية الإندونيسي، يوم الخميس.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا في بيان، إن مركز الزلزال يقع على بعد 38 كيلومترًا شمال شرقي منطقة ”باسامان“ التابعة للإقليم المذكور، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم تصدر هيئة الأرصاد تحذيرًا بشأن احتمال حدوث موجات تسونامي عقب الزلزال الذي لم يسفر عن سقوط ضحايا وخسائر وفقاً للبيانات الأولية.

يُشار إلى أن إندونيسيا، شهدت العام الماضي، 11 ألفًا و 577 هزة أرضية.

وتقع إندونيسيا على ما يسمى بـ“حزام النار“، وهو قوس من خطوط الصدع تدور حول حوض المحيط الهادئ المعرض للزلازل المتكررة والثورات البركانية.