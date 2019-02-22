شبكة ITV البريطانية تبث مباريات الدوري الإسباني مجانًا

أعلنت شبكة ITV التلفزيونية البريطانية عن بدء بثها لمباريات الدوري الإسباني من الجولة التي تبدأ هذا الأسبوع ضمن صفقة جديدة.

وذكرت صحيفة ”صن“ نقلًا عن الشبكة البريطانية أن التغطية الجديدة ستبدأ بمباراة ريال مدريد وليفانتي في الليغا، يوم الأحد.

وسيتم عرض المباريات الأسبوعية، إلى جانب برنامج منتصف الأسبوع، سيبث أبرز ما جاء في مباريات برشلونة، وأتلتيكو مدريد، على أن تكون هذه التغطية على محطة ITV4 حتى نهاية الموسم في مايو/ آيار المقبل.

وقال نيال سلوان ، مدير الرياضة في ITV :“هذه أخبار جيدة لعشاق كرة القدم الذين سيكون بمقدورهم مشاهدة مباريات الليغا مجانًا على الهواء مباشرة من الآن وحتى نهاية الموسم ”.

وتأتي الصفقة بعد أن وقَّعت شبكة ITV اتفاقًا مع متعهد مباريات الملاكمة الشهير ”الهايمون“ لبث أبرز المواجهات في عالم اللعبة.

وسيتم بث الليغا لأول مرة في بريطانيا بعدما فقد شبكة ”سكاي سبورتس“ حقوق بثه في بداية الموسم.