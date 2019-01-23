عمرها 100 عام.. العثور على سلحفاة مهددة بالانقراض في مكب للقمامة بمصر (صور)

عثرت شرطة حماية البيئة والمسطحات المائية في مصر، على سلحفاة بحرية كبيرة الحجم ومهددة بالانقراض داخل مكب للقمامة في محافظة الإسكندرية.

وكانت البداية بورود بلاغ لإدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية يفيد بوجود سلحفاة بحرية كبيرة الحجم “ترسا” مهددة بالانقراض، على قيد الحياة، ملقاة بمكب للقمامة في سوق المعهد الديني بمنطقة سيدي بشر شرقًا.

وبعد انتقال عناصر من شرطة البيئة، تبين صحة البلاغ، حيث تم إنقاذ السلحفاة وحملها وإجراء الكشف الطبي عليها، وتبين أنها تبلغ من العمر نحو 100 عام.

ونجح الفريق المنقذ في إعادة إطلاق السلحفاة بالبحر المتوسط، بعد أن تبين أنها بصحة جيدة وقادرة على السباحة.

يذكر أن شرطة البيئة والمسطحات المائية تمنع المتاجرة وبيع هذه النوعية من السلاحف، للمحافظة على التنوع البيولوجي والتوازن البيئي، حيث تتغذى على قنديل البحر.