العثور على جثة صياد مصري قذفت الأمواج قاربه إلى غزة

أعلنت جهات فلسطينية في قطاع غزة، صباح الأربعاء، العثور على جثة صياد مصري فُقد الخميس الماضي، بعد أن قذفت الأمواج قاربه إلى شواطئ قطاع غزة.

وفي تصريح للأناضول، قال زكريا بكر، منسق لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي، إنه تم العثور على جثمان الصياد المصري المفقود، بعد 7 أيام من غرق مركبه جرّاء المنخفض الجوي.

وأوضح بكر أنه “تم العثور على الجثة حينما علقت في شباك أحد الصيادين الفلسطينيين، على بعد 500 متر من ساحل بحر مدينة غزة”.

وفجر الخميس الماضي، قذفت الرياح الشديدة بفعل المنخفض الجوي الذي تعرّضت له المنطقة، قارب صيد مصري إلى شواطئ قطاع غزة، كان على متنه 7 صيادين.

وأنقذت وزارة الداخلية (تابعة لحماس) آنذاك 6 من الصيادين الذين كانوا على متن القارب، فيما أعلنت في تصريح أنها تواصل بحثها عن صياد مفقود.

وسلّمت الوزارة، مساء الخميس، الصيادين الستة لمصر عبر معبر رفح الحدودي، بعد تقديم الإغاثة الطبية والإنسانية لهم.