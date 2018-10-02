سلحفاة بـ”رأسين” تُثير الذعر في الصين (صور)

صدمت سلحفاة غريبة ذات رأسين السكان في جنوب شرق الصين.

ووُلدت السلحفاة المتحولة، التي قيل إنها من فصيلة السلحفاة حمراء الأذنين، قبل ثلاثة أشهر وكانت تعاني من التشوه، وهي تعيش حاليًا في ملجأ بمدينة شانغراو بمقاطعة جيانغشي.

ويقول الخبراء إن هذا النوع من السلاحف لا يمكن إطلاقه في البرية حيث من غير المرجح أن يعيش من تلقاء نفسه، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وتظهر اللقطات التي صورت يوم السبت السلحفاة ذو الأذن الحمراء وهي تتحرك بشكل طبيعي في خزان بلاستيكي في ملجأ لإنقاذ الحيوانات البرية، وكانت كل رأس تتحرك في جهة.

ويعتبر هذا النوع هو الأصلي في جنوب الولايات المتحدة وشمال المكسيك ويُحتفظ به عادة كحيوان أليف في أجزاء مختلفة من العالم.

وقال جيانغ جيان بينغ، الباحث في معهد تشنغدو للبيولوجيا (الأكاديمية الصينية للعلوم)، إن هذه الطفرة ربما تكون ناجمة عن خلل وراثي أو عوامل بيئية أخرى.

وأضاف جيانج: “من المحتمل ألا تعيش هذه السلحفاة النادرة بنفس عدد سنوات السلاحف العادية، ويمكن للسلاحف العادية ذو الأذان الحمر أن تعيش إلى ما يصل إلى 30 عامًا في البرية”.

وكانت السلاحف ذات الرأسين قد وُلدت من قبل، لكنها تعتبر نادرة ويتم الاحتفاظ بعدد منها في المتاحف.