الهند.. ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات كيرالا إلى 445 قتيلاً

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات، التي اجتاحت ولاية كيرالا بجنوب الهند إلى 445 قتيلاً، بعد العثور على 28 جثة إضافية لدى تراجع المياه، وفق ما أعلنته السلطات المحلية اليوم الأحد.

ولا يزال مليون شخص يقيمون في مخيمات موقتة، فيما يعتبر 15 في عداد المفقودين، نتيجة موسم أمطار كان عنيفاً جدًا في هذه المنطقة الاستوائية التي يؤمها السياح في المواسم الجافة.

وشهد الوضع تحسنًا واضحًا هذا الأسبوع مع تراجع حدة الأمطار، ولا يزال بعض المناطق فقط مغمورًا بالمياه، لكن انحسار المياه كشف أيضًا عن حجم الدمار الذي يقدر بأكثر من 3 مليارات دولار.

وأعلن رئيس حكومة كيرالا “بينارايي فيجايان” في تغريدة، أن أكثر من 130 ألف منزل ضربتها الفيضانات تم تنظيفها حتى الآن، أي ثلث إجمالي المنازل المتضررة.

وتقوم السلطات من جهة أخرى بتصليح شبكة توزيع الكهرباء.

وأدت الأمطار الغزيرة خلال الأسبوعين الأخيرين إلى تدمير أو إلحاق أضرار بأكثر من 10 آلاف كلم من الطرق في كيرالا.