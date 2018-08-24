إجلاء العشرات من منازل غمرتها مياه الفيضانات شمال تونس

تسببت الأمطار الغزيرة في مدينة بنزرت شمال تونس، بفيضانات عارمة ادت لغمر عشرات المنازل بالمياه، حيث أجلى الجيش التونسي، الجمعة، 42 مواطنًا من تلك المنازل.

وقال بيان لوزارة الدفاع، نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إن الأمطار الكثيفة، المستمرة منذ فجر الجمعة، تسببت بتعطيل حركة المرور في بنزرت، وتسرب المياه إلى منازل ومحال تجارية، ما دفع الجيش إلى التدخل لإجلاء متضررين عالقين.

وأضاف البيان إن غزارة الامطار الهاطلة كانت غير مسبوقة ما تسبب بالفيضانات النادرة من نوعها في مثل هذا الوقت من العام.

فيما نقلت الوكالة، عن والي بنزرت، محمد قويدر، قوله إن “الوضع بات تحت السيطرة”.

وأضاف “قويدر”، أن كمية التساقط بلغت في عدد من المناطق 112 ملم، خلال يوم واحد.

يذكر أن أغسطس/آب الجاري، يشهد تقلبات جوية غير معهودة في تونس، شملت مختلف مناطق البلاد، وتسببت بإضرار محاصيل زراعية.