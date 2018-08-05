ترامب يعلن حرائق كاليفورنيا “كارثة كبيرة”.. ويأمر بـ”مساعدات اتحادية” (صور)

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإرسال “مساعدات اتحادية” للمناطق المتضررة في ولاية كاليفورنيا، جراء اندلاع حرائق كبيرة بالغابات.

وذكر البيت الأبيض، الأحد، أن “ترامب أمر بمساعدات اتحادية في المناطق التي تضررت بحرائق الغابات والرياح القوية اعتبارًا من 23 يوليو/ تموز وحتى الآن”.

ووصف ترامب، حرائق الغابات في كاليفورنيا بأنها “كارثة كبيرة”، بحسب بيان البيت الأبيض.

وقال مسؤولون إن “شخصًا سابعًا لقي حتفه في حريق غابات بشمال الولاية مع اتساع رقعة حرائق أخرى أكثر من 25% الليلة الماضية، والتي ما زالت تنتشر”، فيما صدرت أوامر بإجلاء مزيد من السكان عن منازلهم.

ونقلت قناة تابعة لشبكة “سي.بي.إس” عن متحدث باسم شركة “بي جي آند إي” للكهرباء قوله، إن “عاملًا في الشركة لقي حتفه في حريق كار فاير الذي يستعر على بعد نحو 261 كيلومترًا إلى الشمال من سكرامنتو”.

وأودى حريق “كار فاير” وهو أحد أكثر حرائق الغابات تدميرًا في تاريخ كاليفورنيا، بحياة 6 أشخاص.

ويستعر حريقان آخران يعرفان باسم “مندوسينو كومبليكس” في مقاطعات مندوسينو وليك وكولوسا التي تقع إلى الشمال من مدينة سان فرانسيسكو.

واتسعت رقعة حريقي “ريفر” و”رانش” لتشمل نحو 229 ألف فدان بحلول ساعة مبكرة من صباح أمس السبت، ويعتقد أن السلطات احتوت 34% منهما.

وقال مدير جهاز الإطفاء في كاليفورنيا، كين بيملوت، في مؤتمر صحفي أمس السبت إن “حرائق الغابات في كاليفورنيا أتت على مساحة أكبر من الأراضي قبل المعتاد في موسم الحرائق”.

وأتت حرائق الغابات في كاليفورنيا الأسبوع الماضي على نحو 290 ألف فدان من الأراضي، أي أكثر من مثلي المتوسط خلال الفترة نفسها على مدى 5 سنوات، وفقًا لجهاز الإطفاء في كاليفورنيا.