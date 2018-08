بعد تشكيك ترامب في مستوى ذكائه.. مايكل جوردان يدعم ليبرون جيمس

سارع أسطورة دوري المحترفين الأمريكي لكرة السلة مايكل جوردان ورياضيون أمريكيون آخرون للدفاع عن نجم كرة السلة ليبرون جيمس؛ بعد أن شكك الرئيس دونالد ترامب في مستوى ذكاء اللاعب في إحدى تغريداته.

وقال جوردان، المالك الحالي لفريق تشارلوت هورنتس الذي يلعب بدوري المحترفين الأمريكي لكرة السلة لشبكة (إن.بي.سي نيوز) عبر متحدث “أدعم إل. جيه.. إنه يقوم بمهمة رائعة لمجتمعه”.

وجاء تعليق جوردان وآخرين بعد أن كتب ترامب تغريدة قال فيها “ليبرون جميس أجرى مقابلة لتوه مع أغبى رجل في التلفزيون، دون ليمون. لقد جعل ليبرون يبدو كما لو كان ذكيًا وهو أمر ليس بالسهل. أحب مايك!”

Lebron James was just interviewed by the dumbest man on television, Don Lemon. He made Lebron look smart, which isn’t easy to do. I like Mike!

