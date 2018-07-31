الأسطورة ليبرون جيمس يهاجم ترامب: رئيسنا يحاول تقسيمنا (فيديو)

هاجم أسطورة التنس الأمريكية للمحترفين (NBA) ولاعب نادي لوس أنجليس ليكرز، ليبرون جيمس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب ما أسماه “استخدام الرياضة لتقسيم” المواطنين وفقًا للعرق.

وقال جيمس خلال حوار مع شبكة “سي إن إن”: “الولايات المتحدة تمر الآن بموقف صعب للغاية؛ إذ اتخذت قضية العنصرية منحنى أكثر سوءًا، أعتقد أن رئيسنا يحاول تقسيمنا، ما لاحظته في الأشهر الأخيرة، هو أنه يلجأ للرياضة بطريقة ما لتفريقنا، وهذا أمر غير مفهوم بالنسبة لي”.

وجاءت تصريحات جيمس، ردًا على انتقادات ترامب لمجموعة من اللاعبين الأمريكيين من أصول أفريقية بالدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية، وذلك بعد أن جثوا على ركبتهم أثناء عزف النشيد الوطني الأمريكي.

LeBron James on Trump "He's dividing us, & what I noticed over the last few months is that he's kinda used sport to kind of divide us" pic.twitter.com/IALhYlRLZa — PoliticsVideoChannel (@politvidchannel) July 31, 2018

ولم يكتف الرئيس الأمريكي بهذا الأمر بل ناشد ملاك الفرق بتغريم هؤلاء اللاعبين بسبب عدم احترام النشيد الوطني.

وأوضح صاحب الـ33 عامًا أنه تواجد إلى جانب لاعب من العرق الأبيض للمرة الأولى بفضل الرياضة، كما سنحت له “الفرصة” للتعلم من البيض، وبالمثل هم.

وأضاف: “لا يمكنني السكوت”.

كما شدد اللاعب، الذي افتتح أخيرًا مدرسة عامة للأطفال من محدودي الدخل في مسقط رأسه بمدينة أكرون (ولاية أوهايو)، على أنه لم “يجلس” مطلقًا مع ترامب، على عكس ما فعله مع الرئيس السابق باراك أوباما.

يذكر أن جيمس، الذي فاز بلقب الـ(NBA) 3 مرات أعوام (2012 و13 و16)، يعد أحد الرياضيين الأكثر دخلًا في الولايات المتحدة.